Где сделать прививку от коронавируса в Уфе: все пункты вакцинации от COVID-19

Где сделать прививку от коронавируса в Уфе: рассказываем, где находятся пункты вакцинации
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вакцинация от коронавируса в Башкирии и по всей стране набирает обороты. По имеющейся информации, в 2021 году республика получит около миллиона доз отечественной вакцины «Гам-Ковид-Вак». Для удобства наших читателей собираем в одном месте адреса пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса в Уфе.
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Сразу оговоримся, что вот так «с ходу» сделать прививку от коронавируса нельзя. Для всех без исключений необходима предварительная запись на процедуру. В будущем сделать это можно как минимум двумя способами – по телефону или через интернет (сервисы «К врачу» или «Госуслуги»).
СПИСОК ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В УФЕ
Работа пунктов устроена так, чтобы жителям республики можно было сделать вакцину рядом с их домом. В пресс-службе Минздрава Башкирии объяснили, что в скором времени прививки будут делать в каждой городской поликлинике.
На момент написания материала (26.01.2021) весь запас вакцин от коронавируса в Башкирии израсходован, но в ближайшем времени в регион поступит новая партия. Вакцинироваться можно будет в следующих местах:
Пункты вакцинации:
1. Поликлиника № 1 г Уфа, Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи
Адрес г. Уфа, ул. Цюрупы ул, д. 4
2. Поликлиника № 1 г Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Цюрупы ул, д. 4
3. Поликлиника № 46 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Софьи Перовской ул, д. 38
4. ГКБ № 18 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Матвея Пинского ул, д. 5
5. Поликлиника № 48 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина ул, д. 21/1
6. Поликлиника № 38 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Российская ул, д. 94
7. ГКБ № 5 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Цюрупы ул, д. 84
8. Поликлиника № 44 г. Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Аксакова ул, д. 72
9. ГКБ № 21 г. Уфа, Поликлиника № 2
Адрес г. Уфа, ул. Цюрупы ул, д. 55/1
10. ГКБ № 21 г. Уфа, Терапевтическое отделение №1
Адрес г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 3/1
11. Поликлиника № 43 г.Уфа, Процедурный кабинет (Рыльского)
Адрес г. Уфа, ул. Максима Рыльского ул, д. 10
12. ГБ № 9 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул Чкалова ул, д. 125
13. ГКБ № 8 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Александра Невского ул, д. 31
14. Поликлиника № 51 г.Уфа, Терапевтическое отделение номер один Бабушкина 17
Адрес г. Уфа, ул. Бабушкина ул, д. 17
15. ГКБ № 13 г. Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19 Нежинская 28
Адрес г. Уфа, ул. Нежинская ул, д. 28
16. ГКБ № 13 г. Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19 Стадионная 7 к2
Адрес г. Уфа, ул. Стадионная ул, д. 7
17. ГКБ № 13 г. Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19 Первомайская 95
Адрес г. Уфа, ул. Первомайская ул, д. 95
18. ГКБ № 13 г. Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19 Сельская Богородская 47 к1
Адрес г. Уфа, ул. Сельская Богородская ул, д. 47/1
19. ГКБ № 13 г. Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19 Ферина 2
Адрес г. Уфа, ул. Ферина ул, д. 2
20. Поликлиника № 52 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Степана Кувыкина ул, д. 20
21. Поликлиника № 52 г.Уфа, Поликлиника
Адрес г. Уфа, ул. Степана Кувыкина ул, д. 20
22. Поликлиника № 50 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Парковая ул, д. 8
23. Поликлиника № 50 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Комсомольская ул, д. 19
24. ГКБ № 10 г.Уфа, Кабинет вакцинации от КОВИД 19
Адрес г. Уфа, ул. Максима Горького ул, д. 47
25. Поликлиника № 2 г.Уфа, Кабинет вакцинации COVID-19
Адрес г. Уфа, ул. Российская ул, д. 68
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