В Уфе открывается мобильный пункт вакцинации – прививку можно сделать без записи

Привиться можно в будние дни с 15:00 часов до 20:00 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета с понедельника 15 марта начнет свою работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Здесь можно будет сделать прививку без предварительной записи, сообщили в Минздраве республики. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте необходимо заполнить анкету, добровольное информирование согласие и пройти осмотр врача.

Привиться можно в будние дни с 15:00 часов до 20:00 часов.

В ведомстве предупредили – помещение соответствует всем санитарным нормам, имеется также морозильное оборудование для соблюдения надлежащих условий хранения вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК.