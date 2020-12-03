Любит религию, лыжи и воспитывает семерых детей: что известно о главном кандидате на пост мэра Уфы

Многие называют потенциальным мэром Уфы бизнесмена Сергея Грекова

Со дня смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина прошло уже больше месяца, а башкирская столица все еще остается без градоначальника. С сентября 2020 года обязанности сити-менеджера исполнял Радмил Муслимов, но в последний день осени он сложил свои полномочия по состоянию здоровья. Пустующее кресло мэра временно занял еще один из замов покойного Мустафина, Рустем Газизов. В его команде он курировал спорт и дела молодежи.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ

Всем понятно, что назначение Газизова на пост и.о. мэра – мера временная. Совсем скоро должно состояться заседание горсовета Уфы, где депутаты объявят конкурс на должность сити-менеджера. Напомним, кандидаты на пост главы администрации сначала должны пройти конкурс, где сдают экзамен на знание законов и представляют свою программу развития города. В состав конкурсной комиссии входят шесть человек – троих назначают сами депутаты городского Совета, а троих – глава Башкирии.

После того как кандидаты на пост уфимского мэра пройдут собеседование с комиссией и сдадут экзамены, они проходят в финал. Кандидатуры финалистов рассматривают депутаты горсовета, а затем голосуют за назначение одного из них.

ОСНОВНОЙ КАНДИДАТ

Весь ноябрь 2020 года в социальных сетях и СМИ ходили слухи о вероятных кандидатах на пост мэра Уфы. Кому только не прочили это кресло. Среди возможных преемников покойного Мустафина называли и главу администрации Нефтекамска Ратмира Мавлиева, и замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова и даже мэра Сибая Рустэма Афзалова. Похоже, что все эти слухи оказались пустыми.

Сергей Греков активно поддерживает Русскую православную церковь

Недавно стало известно, что власти Башкирии сделали ставку на уроженца Ишимбая, 52-летнего бизнесмена Сергея Грекова. В ближайшее время его должны будут представить депутатам горсовета Уфы. Правда, в каком качестве пока не известно. Но о его назначении в администрацию башкирской столицы говорят уже почти открыто. И так, кто же такой Сергей Греков и что о нем известно?

КАРЬЕРА И СЕМЬЯ

Сейчас Сергей Греков является одним из учредителей уфимской компании «Инновационно-производственный центр «Пилот». Организация занимается разработками в сфере добычи нефти и газа, а также непосредственно бурением скважин по добыче углеводородов. Человек он не публичный, хотя в 2013-2018 годах был депутатом Госсобрания-Курултая пятого созыва, членом фракции «Единая Россия». Избирался по Стерлитамакскому избирательному округу, куда территориально входит его родной город.

Высшее образование он получил в Москве – окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. Карьеру начал в 1993 году в Уфе на предприятии «Нефтегазсервис», где работал инженером. С 1994 по 2000 год занимал аналогичные должности на предприятиях нефтегазовой отрасли в башкирской столице.

Крутой поворот в карьере Сергея Грекова случился в 2000 году, когда он перебрался в Москву. Там он устроился в компанию «ГазТехРесурс» и за четыре года прошел путь от простого инженера до генерального директора. Затем, после годового перерыва, который он провел в Уфе, Греков вновь возглавил эту организацию.

В семье кандидата в мэры Уфы воспитываются семеро детей

В 2011 году Сергей Греков вернулся в Ишимбай и стал советником гендиректора «Ишимбайского хлебокомбината», где трудился вплоть до февраля 2015 года. Последнее место работы Грекова, по данным официальной биографии, все тот же уфимский «Инновационно-производственный центр «Пилот».

Сергей Греков был награжден медалями «200 лет МВД», «За верность долгу» и «За укрепление уголовно-исполнительной системы». Есть у него и Орден Преподобного Сергия Радонежского 2 степени.

О семье вероятно будущего мэра Уфы также информации немного. Известно, что он женат и вместе с супругой воспитывает семерых детей – четверых сыновей и трех дочерей.

УВЛЕЧЕНИЯ

Как мы уже ранее писали, Сергей Греков человек не публичный и даже немного скрытный. Иначе как объяснить тот факт, что он отработал целый созыв в качестве депутата башкирского парламента, а фотографий на весь интернет у него всего две-три?

По всей видимости, бизнесмен активно помогает Русской православной церкви и находится на хорошем счету у церковных иерархов. Как мы уже говорили, у него есть Орден Преподобного Сергия Радонежского 2 степени – чисто церковная награда. Вручают ее тем, кто оказал особую помощь российскому православию.

Сергей Греков награжден, в том числе, Орденом Преподобного Сергия Радонежского 2 степени за помощь церкви

Так, например, чуть больше трех лет назад, Греков выступил в качестве одного из организаторов первого Православного молодежного туристического фестиваля в Ишимбайском районе Башкирии. Вторым организатором выступил Свято-Троицкий храм Ишимбая.

Отдельно стоит отметить, что Сергей Греков занимается активными видами спорта. Например, его неоднократно видели на всевозможных лыжных марафонах и забегах.