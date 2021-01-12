«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. Так, за последние сутки в республике зарегистрировано 165 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 20901 человек. Из них 4526 человек переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме и лечатся амбулаторно под наблюдением врачей. В больницах по всей Башкирии лежат 652 человека, состояние 42 из них врачи оценивают как тяжелое. 11 пациентов находятся под аппаратами ИВЛ.Продолжают регистрироваться и летальные исходы от осложнений ковида. По данным на 12 января 2021 года в регионе зарегистрировано еще два случая. Всего с начала 2021 года от COVID-19 и его осложнений скончались 15 жителей региона. По данным Минздрава Башкирии, с начала пандемии коронавируса его жертвами стали 157 жителей республики.Согласно оперативным данным, за прошедшие сутки из больниц по всей республике выписались 86 человек. Таким образом, в Башкирии переболели и выписались с полным выздоровлением 15566 пациентов.Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано еще 175 случаев этого заболевания. При этом, еще 141 человек с таким диагнозом выписались с полным выздоровлением.По данным Минздрава Башкирии за сутки в республике провели 7403 исследования анализов на коронавирус и обследовали 7252 человека.ПРОВАЛ В ТЕСТИРОВАНИИНа прошедшем накануне оперативном совещании в правительстве Башкирии заместитель главного санитарного врача республики Александр Жеребцов заявил, что в новогодние праздники в регионе произошел «провал в тестировании». По его словам, с 1 по 11 января работали всего пять лабораторий, где можно сделать тест на COVID-19.- У нас показатель был меньше двухсот. Есть опасение, что могут пойти тяжелые больные. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Рост за праздничные дни отмечался где-то на 3%, - заявил на оперативном совещании Жеребцов. – Рост отмечался, а, к сожалению, лаборатории мы упустили каким-то образом.В ответ на доклад заместителя главного санитарного врача Башкирии, глава региона Радий Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину наращивать объем тестирований. Глава успокоил жителей Башкирии, что имеется коечный запас 30% на случай роста числа больных к концу недели.