После новогодних каникул, во время которых жители Башкирии ходили друг к другу в гости и тесно контактировали, ожидается увеличение количества больных коронавирусом.Как пояснил представитель Роспотребнадзора Александр Жеребцов, во время каникул работали только пять лабораторий.- У нас показатель был меньше двухсот. Есть опасение, что могут пойти тяжелые больные. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Рост за праздничные дни отмечался где-то на 3%, - сказал Жеребцов. – Рост отмечался, а, к сожалению, лаборатории мы упустили каким-то образом.Выслушав доклад, Хабиров поручил министру здравоохранения Максиму Забелину наращивать объем тестирований. Глава успокоил жителей Башкирии, что имеется коечный запас 30% на случай роста числа больных к концу недели.