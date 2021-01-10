Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне на трассе Уфа-Оренбург, неподалеку от Кумертау. Напомним, там столкнулись две иномарки - Mitsubishi и Hyundai, в каждой из которых находились семьи с маленькими детьми. По предварительным данным, Mitsubishi пошел на обгон, но из-за скользкой дороги не справился с управлением, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение. В аварии от полученных травм скончались двое маленьких пассажиров 3 и 8 лет из Hyundai, а также 33-летняя пассажирка из Mitsubishi. Ее тело пришло доставать спасателям из искореженного салона с помощью специнструментов.УДАР ПРИШЕЛСЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРСКОГО КРЕСЛАКак стало известно «КП-Уфа», в иномарке Mitsubishi Lancer ехали супруги Иншар и Илюса Х. из села Исянгулово Зианчуринского района, а также трое их маленьких сыновей, младшему из которых совсем недавно исполнилось три года.- Жуткое зрелище. Я помогал вытаскивать младшего мальчика, он был зажат креслом переднего пассажирского сиденья, на котором была погибшая женщина. Как я понял, это была его мама, - рассказал очевидец, который одним из первых бросился на помощь пострадавшим.Основной удар пришелся со стороны переднего пассажирского кресла, где сидела 33-летняя Илюса. От полученных травм она погибла мгновенно, до приезда скорой помощи, на глазах у своих сыновей. Дети также получили ушибы и переломы, их увезли в Мелеузовскую центральную районную больницу. Ребят спасло то, что все они были надежно пристегнуты.А вот глава семейства, который решился на обгон, совсем не пострадал. Сейчас мужчина убит горем – ведь в одну минуту он потерял любимую жену, да и переживание за погибших детей из другой машины тоже сильно сказывается.- Как мне теперь с этим жить? - только и смог произнести 30-летний Иншар на вопросы журналистов о случившемся.Соседи и знакомые погибшей Илюсы никак не могут поверить в произошедшее. Они отзываются о женщине как о добром и отзывчивом человеке, который очень любил свою семью – мужа и детей.- До сих перед глазами твоя лучезарная улыбка, Илюса Хылыу, - скорбит подруга Светлана С.В автомобиле Hyundai находились 33-летние супруги из Уфы, а также двое их маленьких детей 8 и 3 лет. Удар также пришелся в боковую часть автомобиля, и в итоге малыши погибли на месте. Их родители с травмами, ушибами и переломами сейчас находятся в больнице.Отметим, что сейчас с родственниками погибших работают психологи. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.