«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий, связанных с распространением COVID-19. По информации Минздрава Башкирии, по состоянию на 5 января в республике общее число инфицированных достигло 19 742 человек. За сутки количество заболевших выросло на 170 человек.В стационарах республики находятся в настоящий момент 713 человек. Из них в тяжелом состоянии - 51, на ИВЛ – 11. Выздоровевшими считаются с начала пандемии 15194 человека, за последние сутки стало известно о 15 поправившихся. О новых случаях смерти информации нет. Всего зарегистрировано 147 погибших от ковида.ОБНАРОДОВАНЫ БОЛЕЗНИ ЛЮДЕЙ В БАШКИРИИ, КОТОРЫЕ УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСАПо информации UfacityNews.ru, в Башкирии в 2020 году от коронавируса скончались 142 человека. У большинства среди сопутствующих недугов была сердечно-сосудистая недостаточность – 79 человек. Известно также о 34 человек с сахарным диабетом. Известны и случаи гибели от коронавируса людей с заболеваниями органов дыхания – 29 человек. У 27 человек были проблемы с ожирением, еще 17 человек – пациенты с заболеваниями почек – 17 человек. 14 человек страдали проблемами с желудочно-кишечным трактом.Среди сопутствующих заболеваний зарегистрированы также и различные виды рака в разных стадиях развития.