«КП-Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением COVID-19. Сегодня, 2 января 2021 года, Минздрав Башкирии сообщил, что за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 169 человек. Всего за весь период пандемии вирус выявили у 19 403 человек.Известно, что к сегодняшнему дню от коронавируса вылечились 15 156 человек, в том числе трое выздоровели за минувшие сутки. Скончались за всю пандемию, напомним, 145 человек. В тяжелом состоянии сейчас, по информации министерства, находятся 59 человек, на ИВЛ - 10.МИНЗДРАВ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ КОВИДОМ 5 И 6 ЯНВАРЯЗамминистра здравоохранения Ирина Кононова сообщила, что в министерстве ожидают рост поступлений в стационары больных с коронавирусом 5 и 6 января. Речь, по ее словам, в первую очередь идет о людях старше 50 лет. К такому выводу в ведомстве пришли из-за того, что в канун нового года многие «бегали за подарками».