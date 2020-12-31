Победительницей шоу «Голос» на «Первом канале» впервые стала представительница Башкирии. Яна Габбасова из Нефтекамска обошла всех конкурентов и вышла в финал, где набрала 51% голосов телезрителей. Второе место завоевал Олег Аккуратов.ПОБЕДУ ПРИНЕСЛА «ЯНВАРСКАЯ ВЬЮГА»Первую песню финала 17-летняя Габбасова спела вместе со своей наставницей — Полиной Гагариной. Сольную же часть Яна открыла легендарной песней Лары Фабиан «Je t’aime», после чего и вышла в решающую стадию финала вместе с Олегом Аккуратовым и Дмитрием Венгеровым.Победу уроженке Нефтекамска принесла одна из самых «новогодних» советских песен - «Звенит январская вьюга» Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва, известная всем по фильму «Иван Васильевич меняет профессию».Яна Габбасова набрала больше 51% голосов и была признана «Лучшим голосом страны», Победительница получила 1 000 000 рублей от одного из спонсоров, путешествие по России и домашнюю студию звукозаписи.- Я хочу вручить награду этой замечательной, невероятно сильной, мужественной девочке, которая победила троих здоровых мужиков, - отметил, вручая приз уроженке Башкирии, главный продюсер музыкально-развлекательных программ канала Юрий Аксюта. - Я поздравляю Яночку, она замечательно выдержала все испытания, я поздравляю ее тренера Полину Гагарину. Вы молодцы!Сразу после эфира Яна поделилась радостью со своими подписчиками в социальных сетях.- Я сделала это, - написала девушка в Инстаграм, сопроводив «сториз» фотографией с заветной статуэткой победителя.ПЕРЕД ФИНАЛОМ СТОЛКНУЛАСЬ С ТРАВЛЕЙПуть к победе оказался для юной жительницы Нефтекамска непростым. Накануне финала она столкнулась с осуждением в социальных сетях. Как рассказала Яна на своей странице в Инстаграм, ее обвинили в том, что место в финале девушка купила.- А сколько там по ценникам? В финал чтоб вытянули, всех наставников развернули, зал чтобы аплодировал, - написала участнице от Башкирии подписчица.Девушка отнеслась к подобным выпадам спокойно, заявив, что ей смешно от таких заявлений, и сосредоточилась на подготовке к решающему этапу конкурса.