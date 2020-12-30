Как отразились ограничительные меры в связи с пандемией на рынке недвижимости, какие новшества внесены в законодательство и почему выгоднее подавать документы в электронном виде – рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Мартынова Марина Валерьевна.ПО ЭЛЕКТРОНКЕ – ЛУЧШЕ2020 год внес коррективы в работу Росреестра Башкирии. На фоне пандемии несколько снизились объемы регистрационных действий. За 11 месяцев 2020 года Управлением зарегистрировано более миллиона (1 020 639) прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что на 12 % меньше регистрационных действий за аналогичный период 2019 года (1 158 923). Однако в третьем квартале наблюдалось значительное оживление на рынке недвижимости, так как по итогам полугодия процент снижения составлял 24%. Также хочется отметить, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию, показатели 2020 года значительно опережают статистику 2018 года. Так же снизилось количество совершенных учетных действий на 23 %. Меньше зарегистрировано земельных участков, нежилых объектов.Вместе с тем произошла перенастройка способов подачи документов гражданами и юридическими лицами. В этом году были сложности со сдачей документов на бумаге, зато отмечен рост в электронном виде. Это удобный способ, который не зависит от графиков приема и работы офисов, поэтому был очень востребован. Таким образом подано более 156 тысяч заявлений, что составляет более 30% от общего объема, рост по сравнению с прошлым годом составил 13%. В основном онлайн оформляют документы нотариусы, застройщики, банки, органы местного самоуправления. Есть и граждане. Для стимулирования такого способа подачи документов установлен сокращенный срок их регистрации. Так же для граждан предусмотрена скидка по госпошлине на 30%.ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКАВ уходящем году наблюдается рост на 18% обращений за регистрацией ипотек. Этому способствовало введение льготной ипотеки под 6,5%. За 11 месяцев было оформлено порядка 6 тыс. льготных ипотек. Кроме того, активно развивается сельская ипотека. Республика Башкортостан входит в число лидеров по ПФО и по РФ по востребованности данных программ у жителей.В этом году ДДУ зарегистрировано на 10% меньше, чем годом ранее, или почти 16 тысяч. Наиболее активно оформление шло последние 5 месяцев, начиная с августа.НОВШЕСТВА25 июня Управление перешло на новую систему ведения Единого государственного реестра недвижимости. Переход прошел успешно. Основным изменением для заявителей с внедрением ФГИС ЕГРН является то, что с 25.06.2020 в Республике Башкортостан все учетно-регистрационные действия с объектами недвижимости в электронном виде на портале Росреестра могут осуществляться только через Личный кабинет.ФГИС ЕГРН уникальна. Это полностью отечественная разработка, в мире не существует ее аналогов. Граждане могут быть уверенными, что сведения об их недвижимости под надежной защитой. Их сохранность во ФГИС ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современными требованиями информационной безопасности. Благодаря внедрению новых информационных технологий в сферу недвижимости, повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг.НОВШЕСТВА С НОВОГО ГОДА- Госпошлина за регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимости, возникшие (т.е. возникшие до дня вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав…» 21 июля 1997 года, но не внесенные в базу ЕГРН Росреестра) с 1 января 2021 года отменяется. Законом уже внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.- Экстерриториальные сделки станут доступны через офисы МФЦ. На сегодня это было возможно сделать лишь через один офис филиала Кадастровой палаты по адресу ул. 50 лет СССР, 30/5.- Закон об очередном продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года, в том числе, допускает оформление прав на жилые или садовые дома на землях, предназначенных для садоводства, индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (если право на землю ранее не было зарегистрировано), что еще более упрощает процедуру оформления загородной недвижимости. При этом наличие уведомления о начале и об окончании строительства (реконструкции) жилого или садового дома для осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав не требуется.- Жители Башкирии смогут воспользоваться «гаражной амнистией» уже весной. Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом (документ о выплате пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации и другое). Заявление на регистрацию и участка и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно. На сегодня оформить такие гаражи можно только через суд.