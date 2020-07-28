2020-07-28T14:11:24+03:00
Происшествия

При взрыве боеприпасов в Башкирии пострадали четыре человека

Инцидент произошел при погрузке снарядов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Взрыв случился на территории бывшей военной частиВзрыв случился на территории бывшей военной частиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На территории бывшей воинской части в башкирском поселке Урмане (Иглинский район) произошел взрыв боеприпасов, пострадали четыре человека.

При погрузке отсортированных снарядов взорвался один из боеприпасов. Пострадали четыре сотрудника организации, выполнявших работу по транспортировке вооружения. У мужчин диагностированы осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Их доставили в ближайшую больницу. Угрозы детонации других снарядов нет.

Напомним, в 2011 году в том же Урмане произошел сильный пожар на складе боеприпасов. При погрузке сдетанировал снаряд, за ним подорвались и остальные. Тогда от взрывов и пожаров пострадали 12 военнослужащих, местное население пришлось эвакуировать, выгорели три улицы поселка, в результате чего без жилья остались более 100 человек.

Новое ЧП в части случилось летом 2015 года. При утилизации пороха загорелись старые деревянные ящики от боеприпасов. Экстренные службы вновь проводили эвакуацию.

Последний известный случай в Иглинском районе был зафиксирован в 2016 году. Тогда взрыв прогремел после незаконного проникновения на территорию бывшей воинской части. Сдеатнировал снаряд, приведший к смерти двоих жителей поселка Урман 24 и 22 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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