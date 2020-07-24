Башкирия в четверке лидеров среди регионов по количеству действующих кадастровых инженеров

24 июля в России отмечают День кадастрового инженера. Согласно данным Реестра кадастровых инженеров, на сегодняшний день Башкортостан является лидером по числу действующих кадастровых инженеров среди регионов Приволжского Федерального округа, существенно опережая по данному показателю соседние регионы. Так, в Республике Татарстан число кадастровых инженеров составляет 811, Пермском крае – 901, Самарской области – 815, Нижегородской области – 806. В остальных регионах ПФО данный показатель значительно меньше.

Если говорить в целом про страну, то большее, чем в Республике Башкортостан, число кадастровых инженеров работает на территории Краснодарского края (1625), Московской области (2724) и в Москве (1346).

В преддверии профессионального праздника Управление Росреестра по Башкирии публикует 5 интересных и полезных для жителей республики фактов о кадастровых инженерах.

1. Кадастровый инженер – одна из самых молодых и востребованных профессий в современной России. На законодательном уровне специальность утверждена только в начале 2011 года. До этого времени предоставлением похожих услуг занимались землеустроители и специалисты БТИ.

2. Несмотря на то, что профессия достаточно молодая, история землеустройства на Руси ведется со времен татаро-монгольского ига. Новый виток своего развития получила в 16 веке, когда сведения о землях отражались в писцовых книгах, запись в которых получала характер земельной регистрации. Следующий этап развития кадастра был обусловлен политикой Петра I, поручившего провести картографические работы по созданию Генеральной карты России. В этот период появились первые землемеры и геодезисты.

3. В самом начале становления профессии кадастровым инженером мог стать любой желающий, сдавший тестирование. В профессию приходили люди из разных областей, зачастую не связанных с кадастровой деятельностью. С 2016 года ситуация в корне изменилась. Теперь, кадастровый инженер - это специалист с профильным образованием, прошедший двухгодичную стажировку и сдавший аккредитацию, являющийся членом СРО кадастровых инженеров и застраховавший свою ответственность на сумму не менее 2,5 млн рублей. Если кадастровый инженер провел кадастровый учет с нарушениями законодательства, вся ответственность, как финансовая, так и уголовная, административная полностью возлагается на него.

4. Качество деятельности кадастровых инженеров находится под строгим контролем СРО, в которую он входит. Также на портале Росреестра ведется Рейтинг кадастровых инженеров, где отражено, в том числе, количество положительных и отрицательных решений по техническим документам, подготовленным конкретным специалистом. Данный рейтинг существенно облегчает выбор кадастрового инженера.

5. Кадастровый инженер обязан быть мобильным и технически-подкованным. В своей работе он использует высокотехнологичные и дорогостоящие инструменты, например: тахеометр, GPS-оборудование, лазерная рулетка, трубо-кабелеискатель, а также программное обеспечение. Основные документы, которые готовит кадастровый инженер при помощи данных инструментов: межевой план (для земельных участков), технический план (для помещений), акт обследования (для снятия объектов с кадучета).

СПРАВКА:

Кадастровые инженеры – это физические лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, имеющие действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера и проводящие работы по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе. Кроме этого, кадастровый инженер должен иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности.