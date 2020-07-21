«Бросилась спасать дочерей и утонула»: в Башкирии трагически погибла многодетная мать

Очередная трагедия на воде случилась в минувшее воскресенье в Бирске. Там утонула многодетная мать, спасая собственных дочерей. Как рассказал в беседе с местной газетой «Победа» госинспектор маломерных судов Алексей Галиуллин, женщина пришла вместе со своим старшим 22-летним сыном и дочерями 10, 12 и 15 лет на дикий пляж на берегу реки Белой, расположенный возле дамбы. Девочки решили поплавать и заплыли за дамбу, но там их закрутило сильное течение, и они начали тонуть. На помощь детям бросились мать и старший брат – парню удалось вытащить девочек на берег, а потом он бросился за матерью, но женщина уже ушла под воду. Молодой человек нырял и нырял, но в бурной воде ничего не было видно. Лишь через три часа тело вынесло в километре от места происшествия и прибило к берегу.

«ДЛЯ НАС ЭТО ОГРОМНАЯ ТРАГЕДИЯ»

Погибшей оказалась 46-летняя жительница деревни Акуди, многодетная мать Татьяна М. Родные до сих пор не могут прийти в себя и осознать, что женщины больше нет в живых. Татьяну похоронят сегодня в родной деревне.

- Это была наша любимая мама. Для нас всех это огромная трагедия, дети плачут, не могут поверить, что так все произошло, - признается старшая дочь женщины Лиля М.

Напомним, что это уже второй трагический случай на воде возле Бирска. 6 июля там на глазах у своих подруг утонула 13-летняя школьница. Девочка вместе с подругами решила искупаться возле карьеров, но начала тонуть. На помощь ей бросились рыбаки, но было слишком поздно. Тело ребенка вытащили водолазы только через двое суток.

- Спасатели предупреждают: плавать возле дамб опасно. Перед дамбой течения не бывает, а у ее края резкий обрыв, глубина и сильное течение с водоворотами в сторону фарватера (судового хода). Как показывает практика, попав в такое течение, даже взрослые не могут выбраться, не говоря уже о детях, - добавил инспектор Алексей Галлиулин.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей Татьяны М.