Коронавирус в Башкирии на 19 июля 2020 года: почему республике пока не светит второй этап снятия ограничений

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. По состоянию на утро 19 июля в республике зафиксировано уже 6249 случаев COVID-19, 55 из них было подтверждено за последние сутки.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С КОРОНАВИРУСОМ ЛЕЧИТСЯ В БОЛЬНИЦАХ И В КАКОМ ОНИ СОТСОЯНИИ

В больницах Башкирии с диагностированным коронавирусом лежат сейчас 225 человек. 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а девять – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. На дому с легким течением заболевания лечатся 1385 человек. С учета по выздоровлению от ковида с начала пандемии было выписано 4619 жителей. Число умерших от инфекции остается неизменным – зараза унесла жизни 20 человек.

В КАКИХ БОЛЬНИЦАХ ВВЕДЕН КАРАНТИН ПО КОРОНАВИРУСУ

Прямо сейчас частичный карантин по коронавирусу действует в четырех медицинских организациях:

- Бирской ЦРБ (терапевтическое отделение с 6 июля);

- РКБ им. Г.Г. Куватова (акушерско-гинекологические отделения с 8 июля);

- Благовещенской ЦРБ (реанимационное отделение с 6 июля);

- Клинике БГМУ (урологическое, сердечно-сосудистое отделения с 10 июля).

БАШКИРИИ ПОКА НЕ СВЕТИТ ВЫХОД НА ВТОРОЙ ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ – И ВОТ ПОЧЕМУ

Жители Башкирии заметили, что в республике приостановился процесс снятия ограничений по коронавирусу. Например, в регионе по-прежнему не работают детские сады, а глава Радий Хабиров продолжает переносить открытие школьных лагерей. Как пояснили в Роспотребнадзоре, это связано с тем, что Башкирия не может достигнуть целевого показателя. Чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8. Сейчас в республике этот показатель составляет 1,2, то есть коэффициент чересчур высокий даже для выхода на первый этап.