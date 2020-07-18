2020-07-18T13:42:18+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, почему Башкирия застряла на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу

Республика не может преодолеть установленный ведомством коэффициент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ситуация с коронавирусом в Башкирии пока остается напряженнойСитуация с коронавирусом в Башкирии пока остается напряженной
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В башкирском Роспотребнадзоре рассказали, почему республика не выходит на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Дело в том, что регион не может достигнуть показателя, который является основанием для новых послаблений в режим повышенной готовности.

На данный момент коэффициент распространения инфекции в Башкирии составляет 1,2, чего недостаточно даже для первого этапа, согласно которому показатель не должен быть выше единицы. Для перехода на второй и третий этапы необходимо, чтобы этот коэффициент был не выше 0,8 и 0,5 соответственно.

«Фактическое состояние основных и дополнительных показателей распространения коронавирусной инфекции в республике в настоящее время не позволяет сделать вывод о снижении интенсивности эпидемиологического процесса распространения коронавирусной инфекции COVID-19», – резюмировали в ведомстве.

В Башкирии по состоянию на 18 июля было зарегистрировано 6249 инфицированных коронавирусом (+55 за сутки), показатель заражаемости на 100 тысяч населения составляет 153 человека.

Острая ситуация с заражаемостью COVID-19 наблюдается в Зианчуринском (98 носителей или 398 на 100 тыс. населения), Бижбулякском (73 или 340 на 100 тыс.) районах, городе Нефтекамске (481 или 338,1 на 100 тыс.) и Татышинском районе (69 или 309 на 100 тыс.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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