«Помни нашу дружбу»: стали известны личности погибших в ДТП в Башкирии подростков

Стали известны личности ребят, которые погибли ранним утром в субботу 11 июля в ДТП на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на автодороге Булгаково-Бекетово после наезда на столб опрокинулся ВАЗ-2109, в котором находились подростки 16 и 17 лет. К сожалению, несовершеннолетние получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте аварии.

Погибшими оказались трое друзей – 16-летние Миша и Ваня и 17-летний Коля (имена здесь и далее изменены – Ред.). За рулем был самый старший Коля, он не справился с рулевым управлением на повороте и допустил опрокидывание автомобиля. Прав у Коли тоже не было в силу несовершеннолетнего возраста, машину он купил совсем недавно, подрабатывая на бетонном заводе в селе Булгаково.

Молодые люди погибли на месте

- Брат, зачем ты ушел? Меня оставил. Я всегда с тобой, запомни это раз и навсегда, ты был самым лучшим другом, я за тебя любого порву. Люблю тебя и уважаю, брат. Помни нашу дружбу, - написал о нем друг.

Последствия страшного ДТП заметили очевидцы и ринулись к ребятам. Молодых людей придавил тяжелый ВАЗ, когда к ним подбежали свидетели, те были уже мертвы.

Сейчас в СК и прокуратуре Башкирии устанавливают, каким образом 17-летний подросток мог оказаться за рулем автомобиля. Также стражи порядка устанавливают все остальные обстоятельства смертельного ДТП.

17-летнего Колю похоронят сегодня, 13 июля, а двух его друзей Мишу и Ваню завтра.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.