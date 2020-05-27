Главный тренер ФК «Уфа» переосмыслил мем с Наташей и котами

Наставник футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев опубликовал мем, в котором сравнил своих подопечных с Наташей, которой не дают спокойствия «коты» из тренерского штаба.

Забавную картинку знаменитый своими крепкими фразами Вадим Евсеев опубликовал ранним утром 27 мая. Напомним, что сейчас команда находится на сборах в соседней с Уфой Ашой в Челябинской области. Спортсменам нужно в короткие сроки набрать игровую форму после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Подготовка идет в усиленном режиме – за сутки футболисты проводят по две тренировки. Логично, что, отвыкшие от таких ударных нагрузок спортсмены, мягко говоря, устают в конце дня. Тем не менее, тренерский состав не делает игрокам никаких скидок.

- Сегодня опять две тренировки! Уфа, вставай! – сообщает подопечным Евсеев. – На взвешивание не опаздываем? – Уже 7 утра! – добивают футболистов его коллеги, представленные в виде котов, которые не дают проходу известной Наташе из мемов.

Это уже не первый раз, когда наставник «Уфы» Вадим Евсеев попадет в забавные истории. В сентябре 2019 года во время матча против московского «Динамо» бывший защитник сборной России элегантно отбил летящий в него мяч пятой точкой. Такой финт привел в восторг все футбольное сообщество, а сам 44-летний футболист даже «оживил» свой «Инстаграм», в котором регулярно выкладывает забавные байки из карьеры игрока и тренера.

Один из недавних примеров - приготовление пиццы для всей команды. Вадим Валентинович не удержался и решил угостить футболистов итальянским блюдом, которое испек сам.

Главный тренер решил приготовить пиццу для своих подопечных Фото: instagram.com

- Люблю готовить. А для команды в пятницу вечером - сам Бог велел. Надо только игрокам не забыть сказать: с теми, кому не понравится, завтра еще индивидуально после тренировки поработаем, - шутит Евсеев.