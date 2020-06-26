Коронавирус в Башкирии, последние новости на 27 июня: по столице прошло шествие врачей

По последним данным на утро 27 июня, коронавирусом в Башкирии заболели 5 171 человек, из них в больницах находятся 717 пациентов.

В минздраве республики сообщили, что за последние сутки коронавирусом в Башкирии заболели 50 человек – этот показатель можно назвать средним за последнюю неделю. Количество вылечившихся от COVID-19 в республике, наоборот, бьет все рекорды – за сутки их общее количество увеличилось на 140 человек (всего 2 783). Количество умерших от коронавируса остается прежним – 18 человек.

Если говорить о внебольничной пневмонии, то за сутки врачи зарегистрировали 111 новых случаев. За 24 часа от этой болезни вылечились 78 человек.

В УФУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пожалуй, самым важным событием, связанным с коронавирусом в Башкирии за прошлые сутки, стал масштабный парад медиков в Уфе. По улице Заки Валиди прошли около 500 медработников с флагами своих больниц. Колона медиков остановилась в этнопарке «Ватан», где к ним и их коллегам обратился Радий Хабиров – руководителя региона поблагодарил людей в белых халатах за самоотверженный труд. После речи глава Башкирии начался музыкальный концерт.