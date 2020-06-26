2020-06-26T15:51:21+03:00
Общество

В Уфе прошел торжественный парад медиков, из-за которого перекрыли центр города

Врачи, лаборанты, санитары и студенты прошли по улице Заки Валиди
Рустем АХУНОВ
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Возглавляла парад медиков грузовая «Газель»Возглавляла парад медиков грузовая «Газель»Фото: Рустем АХУНОВ
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Днем 26 июня в Уфе прошел торжественный парад медиков, посвященный профессиональному празднику людей в белых халатах.

По-сути, это первое настоящее «офлайновое» неспортивное мероприятие, проведенное в республике. Все прошлые торжества власти Башкирии организовывалив режиме видеосвязи, даже любимые всеми журналистами планерки главы региона.

Это мероприятие стало первым в Башкирии в «постковидную» эпоху Фото: Рустем АХУНОВ

Это мероприятие стало первым в Башкирии в «постковидную» эпохуФото: Рустем АХУНОВ

Сбор медиков, участвовавших в параде, начался перед Башдрамтеатром на улице Заки Валиди. Ради того, чтобы дать врачам пройтись по центральной улице столицы, власти республики временно приостановили движение автомобилей в исторической части города. После некоторой подготовки колоны людей в белых халатах (их собралось не менее 250 человек - ред) двинулись в путь.

Шествие прошло по улице Заки Валиди Фото: Рустем АХУНОВ

Шествие прошло по улице Заки ВалидиФото: Рустем АХУНОВ

Возглавляла все это необычное действо старенькая «Газель», из которой весело вещал ведущий, благодаривший врачей за их труд. Довольно быстрым темпом шествие добралось до парка «Ватан», который находится между памятником Салавату Юлаеву и физико-математическим корпусом БашГУ. Здесь началась торжественная часть праздника.

Среди участников парада были VIP-гости - на фото министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, главный эпидемиолог Анна Казак и спикер Курултая Константин Толкачев Фото: Рустем АХУНОВ

Среди участников парада были VIP-гости - на фото министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, главный эпидемиолог Анна Казак и спикер Курултая Константин ТолкачевФото: Рустем АХУНОВ

После того, как все медики расселись у сцены, на ней появился Радий Хабиров. Глава Башкирии еще раз поблагодарил всех врачей региона за их работу в непростой период пандемии коронавируса. Весь медицинский персонал республики смог в короткий срок подготовиться к новым условиям работы. Их труд в условиях угрозы распространения COVID-19 стал еще сложнее и ответственнее.

Закончилось шествие обращением Радия Хабирова и концертом Фото: Рустем АХУНОВ

Закончилось шествие обращением Радия Хабирова и концертомФото: Рустем АХУНОВ

После вступительной части Хабиров наградил выдающихся медработников К различным медалям, орденам и званиям представили 21 медика. Закончился праздник большим концертом оперных певцов Аскара и Ильдара Абдразаковых и выступлением Национального симфонического оркестра Башкирии.

За порядком на параде медиков следили вот такие юные курсанты МВД Фото: Рустем АХУНОВ

За порядком на параде медиков следили вот такие юные курсанты МВДФото: Рустем АХУНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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