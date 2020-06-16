2020-06-26T08:55:07+03:00
Общество

Помощь зарубежных партнеров УГНТУ в борьбе с пандемией

Президент Международной компании групп предприятий «Жуйлинь. LTD.» (КНР, Гонконг, Москва), почетный профессор УГНТУ Чжан Ци в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом передал первую партию медицинских масок для преподавателей и сотрудников УГНТУ.
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Уфимский нефтяной университет имеет обширные международные связи, в частности, с научно-образовательными организациями и компаниями из Китайской народной республики.

Президент Международной компании групп предприятий «Жуйлинь. LTD.» (КНР, Гонконг, Москва), почетный профессор УГНТУ Чжан Ци в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом передал первую партию медицинских масок для преподавателей и сотрудников УГНТУ.

Между университетом и Международной компанией групп предприятий «Жуйлинь. LTD.» (КНР, Гонконг, Москва), возглавляемой господином Чжан Ци. подписан Договор о взаимовыгодном сотрудничестве.

Благодаря усилиям руководства этой компании город Уфа и город Гуаньюань стали побратимами, а между УГНТУ и образовательными учреждениями г. Гуаньюань (Сычуанская провинция, район Личжоу) были так же подписаны Договоры о сотрудничестве, в соответствии с которыми в 2018 г. в университете стартовала программа академической мобильности студентов и преподавателей УГНТУ в КНР.

В ноябре 2019 года в Уфимском государственном нефтяном техническом университете силами кафедры «Международные отношения, история и востоковедение» - ШКОЛА Востоковедения УГНТУ schoolofOrientalstudiesat USPTU| состоялись Дни российско-китайской традиционной национальной культуры, в рамках которых впервые в Уфе и Республике Башкортостан был торжественно открыт Центр китайской культуры УГНТУ, как ядро востоковедческого кластера Башкортостана. Это мероприятие было проведено в рамках Федеральной программы «Один пояс - Один путь» и посвящено юбилею 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Компания «Жуйлинь» предоставила для Центра китайскую символику, столы и посуду для чайных церемоний, бумагу, кисти и краски для китайской каллиграфии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Помощь зарубежных партнеров УГНТУ в борьбе с пандемией
Президент Международной компании групп предприятий «Жуйлинь. LTD.» (КНР, Гонконг, Москва), почетный профессор УГНТУ Чжан Ци в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом передал первую партию медицинских масок для преподавателей и сотрудников УГНТУ.
Помощь зарубежных партнеров УГНТУ в борьбе с пандемией
Президент Международной компании групп предприятий «Жуйлинь. LTD.» (КНР, Гонконг, Москва), почетный профессор УГНТУ Чжан Ци в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом передал первую партию медицинских масок для преподавателей и сотрудников УГНТУ.
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