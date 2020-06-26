От сердца к сердцу: как работает удалённый мониторинг* гипертонии

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в России к 2024 году планируется повысить продолжительность жизни до 78 лет. А статистика гласит, что самой частой причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (по сравнению с другими).

Только вдумайтесь: ежегодно от болезней системы кровообращения умирают более 800 тысяч человек. Это, как если бы за год с лица Земли исчез Краснодар или Саратов.

Гипертоники в зоне особого внимания

Почти половина населения России – более 40% – страдает артериальной гипертонией. Не удивительно, что это направление является одним из приоритетов по линии здравоохранения.

В Башкирии в рамках нацпроекта реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По данным Минздрава РБ, в 2019 году для медицинских учреждений республики закупили 20 единиц техники, в том числе два аппарата МРТ, три аппарата КТ и один ангиограф. В текущем году планируется обновить оборудование в пяти региональных и сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях.

Достаточно ли этих мер? Конечно, новая техника поможет выявить больше кризисов и вовремя помочь пациентам. Но когда речь идёт о болезнях сердца и сосудов, критически важно, чтобы и сами пациенты уделяли достаточно внимания своему здоровью как это сделать?

Врач + пациент

«Ничего, отлежусь, и полегчает», - сколько раз вы слышали эту фразу от мамы или дедушки? Таков российский менталитет: не идти к врачу до последнего, отлежаться, отдышаться… Вот только не у всех получается встать.

Неспроста Российское кардиологическое общество в клинических рекомендациях на 2020 год указывает, что пациентам необходимо самостоятельно контролировать уровень артериального давления:

- Главным фактором снижения риска смерти, инсульта и инфаркта миокарда является контроль АД и поддержание его на уровне как минимум <140/90 мм рт. ст., поэтому важен самоконтроль АД в домашних условиях.

Наиболее ответственные гипертоники заводят тетради, куда вписывают показатели. Есть и те, кто просто пару раз в день замеряет давление и носит с собой таблетки в специальных пеналах. Теперь есть альтернатива.

Компания МТС разработала полезный продукт. Благодаря ему врач может удалённо наблюдать за показателями давления своих пациентов, что в свою очередь позволяет медику вовремя реагировать на кризисные ситуации

Не один в поле

Система МТС 120/80 состоит из приложения для iOs или Android для пациентов, и виртуального кабинета мониторинга – для врачей.

Как работает? Медицинское учреждение устанавливает на рабочий компьютер специалиста виртуальный кабинет мониторинга, после чего доктор может подключать пациентов к своему виртуальному кабинету. Тем, в свою очередь, нужен только смартфон с установленным приложением и домашний тонометр. Пациенты регулярно измеряют давление и добавляют показатели замеров в приложение одним из трех способов. Первый – сфотографировать экран цифрового тонометра (а нейронный алгоритм распознает изображение), также можно сообщить данные посредством голосового ввода или ввести цифры вручную. Здесь же можно указать пульс, вес, температуру, принимаемые лекарства.

Все это доктор видит в своем виртуальном кабинете. Для удобства карты пациентов распределяются по степени артериальной гипертонии в соответствии с установленными Минздравом диапазонами.

Зная, что врач наблюдает за показателями, человеку, с одной стороны, психологически легче не нужно оставаться один на один с проблемой. С другой стороны, он может более ответственно подходить к заботе о своем сердце. Тем более, что в приложении по графикам удобно следить, как меняются день ото дня показатели давления, и можно настроить напоминания, что пора принять лекарство или сделать очередной замер.

Про плюсы - объективно

1. Без лишних приёмов. Пациент передает данные, лежа на диване, врач все видит, находясь в рабочем кабинете.

Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19, - отмечает руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова. - Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно особенно беречь себя. Мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно.

2. Компромисс между технологичностью и стоимостью. Клинике не требуется тратиться на дорогостоящее оборудование – просто нужно установить программу на рабочий компьютер врача.

3. Экономия времени. Доктору не придется вручную вносить данные все уже есть в Системе. А благодаря градации карт больных врач может сам распределять рабочее время, уделяя больше внимания тем, кому срочно нужна помощь.

4. Удобство. Кардиологу не надо допытываться у пациента, какие лекарства он принимает и как давно он мерил давление – сведения отображаются в его виртуальном кабинете. Кроме того, удобные и простые графики позволяют проще и быстрее анализировать данные о состоянии пациента.

Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом

«Система МТС 120/80» не является медицинским изделием. Система предназначена, при наличии предусмотренного законом согласия пользователя, для мониторинга за вносимыми Пользователями - пациентами, входящими в диспансерные группы, в мобильное приложение МТС «120/80» показателями артериального давления, в режиме онлайн и оперативного оповещения лечащих врачей о превышении норм этих показателей. *Мониторинг показателей, упоминаемый по тексту выше, означает наблюдение за этими показателями.