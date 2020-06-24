Депутат Курултая Рифат Гарипов: «Коронавирус не повлиял на объем вводимого жилья в стране»

В какой-то момент временно приостановилась работа строек, а те, кто купил квартиру в строящейся новостройке, начал всерьез опасаться – не останутся ли они из-за опасного вируса без нового жилья. Член Общественного Совета при Минстрое РФ, депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Рифат Рузилевич Гарипов уверяет: поводов для опасений нет, и снижения объемов вводимого жилья не ожидается. Более того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году в России планируется выйти на уровень 120 миллионов новых квадратных метров в год!

- Правительство России совместно с региональными властями обеспечивает все необходимые меры поддержки строительной отрасли, чтобы достичь плановых показателей. Например, в мае была представлена правительственная программа по реализации нацпроекта, которая включает в себя и программу развития индивидуального строительства – а это почти 40 миллионов квадратных метров в год, - поясняет Рифат Гарипов.

Если говорить о предварительных итогах 2020 года, то по отчёту республиканской службы статистики за первые пять месяцев в Башкирии введено более 870 тыс. кв. м, таким образом рост объёмов ввода кв. м к аналогичному периоду 2019 года составил 2,6 %. А застройщики-юрлица увеличили свой показатель на 25% за тот же период. И несмотря на режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса и нехватку рабочей силы на строительных площадках, большинство застройщиков достаточно быстро смогли вернуться к привычному темпу работы.

Что касается перспективы развития сферы строительства в ближайшие 2-3 года, то уже сейчас можно предположить, что отрасли будет развиваться согласно намеченным планам. На сегодняшний день уже треть застройщиков перешла на работу с эскроу-счетами и проектным финансированием.

- Определенные сложности есть в субъектах, где строительная отрасль представлена малым и средним бизнесом. Большая часть проектов там пока возводится по старым правилам. Но через 2-3 года механизмы работы по новым правилам будут отработаны, а значит, получить проектный кредит станет гораздо проще, - отмечает эксперт Рифат Гарипов.

Очень важно в этот непростой момент поддержать спрос у населения на покупку квартир, а также сделать жилье доступным для всех категорий. Для этого действует целый ряд программ по льготной ипотеке – для сельчан, для молодых семей и одна из самых востребованных на сегодняшний день льготная ипотека с государственным субсидированием под 6,5 годовых процентов. К тому же ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку, что говорит о том, что ипотека станет ещё более доступной.