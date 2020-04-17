Детский омбудсмен Башкирии проверит случай с задержанием полицейскими плачущих ребят на улице

В Башкирии разгорается скандал вокруг видео, снятого накануне, 16 апреля, жителем Нефтекамска. На кадрах полицейские ведут упирающихся и плачущих детей в машину, потому что те нарушили комендантский час и вышли на улицу вечером без родителей.

В ситуации обещала разобраться Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. В разговоре с «КП-Уфа» детский омбудсмен заверила, что все обстоятельства задержания детей будут тщательно проверены, результаты проверки будут озвучены в начале следующей недели.

ДЕТИ ПОЕХАЛИ К РОДСТВЕННИЦЕ НА ТАКСИ

Напомним, что все произошло накануне около 19.00 на перекрестке проспекта Юбилейного и улицы Строителей. Полицейский патруль заметил идущих одних по улице детей и остановил их, чтобы узнать, почему они находятся одни на улице в столь позднее время. 13-летняя девочка и ее восьмилетний брат объяснили, что их родители уехали по делам, и они решили поехать на такси к своей родственнице, но не смогли назвать точный адрес, поэтому таксист высадил их прямо посреди улицы. Патрульные приняли решение доставить детей в отделение для выяснения всех обстоятельств.

- Полицейские установили данные родителей, пригласили в отдел и передали им детей. Сейчас устанавливаются данные этого таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых. В целях профилактики проводится работа с органами опеки и образования города, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, что с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, и детям и подросткам запрещено выходить на улицу в период с 18.00 до 13.00 без сопровождения взрослых. В противном случае их родители будут оштрафованы за то, что не присматривают за своими детьми.