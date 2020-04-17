2020-04-17T08:38:44+03:00
Общество

В МВД Башкирии прокомментировали скандальное видео, на котором полицейские волокут в машину плачущих детей

Оказалось, что ребята остались дома одни и решили поехать к родственникам
Антон СМИРНИЦКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Детей передали обратно родителям. Фото: скрин видео из соцсетейДетей передали обратно родителям. Фото: скрин видео из соцсетей
Изменить размер текста:

Жители Башкирии бурно обсуждают видео, заснятое накануне жителем Нефтекамска из окна своего дома: двое полицейских остановили на улице гуляющих детей во время комендантского часа. И хотя ребята плакали и упирались, стражи порядка под руки дотащили их до полицейского автомобиля и отвезли в отделение.

Ситуацию решили прояснить в региональном МВД: около 19.00 полицейский патруль и дружинники заметили на улице 13-летнюю девочку и ее младшего брата, которые гуляли одни. На вопрос, где их родители, дети объяснили, что мама с папой уехали, а они остались дома одни. В тот вечер ребята решили поехать в гости к своей родственнице и вызвали такси, но не смогли назвать точный адрес, поэтому таксист высадил их у ближайшего дома и уехал. Поэтому полицейским пришлось доставить перепуганных детей в отделение, чтобы выяснить все обстоятельства.

- Полицейские установили данные родителей, пригласили в отдел и передали им детей. Сейчас устанавливаются данные этого таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых. В целях профилактики проводится работа с органами опеки и образования города, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, что с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, и несовершеннолетним нельзя находиться на улице в период с 18.00 до 13.00 без сопровождения взрослых, иначе в отношении родителей будет выписан административный протокол.

Дети из Башкирии плачут, когда их уводят полицейские во время самоизоляции // 16.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РКБ им. Куватова нет врачей-эпидемиологов, работающих с особо опасными инфекциями
Купить на этапе котлована и перепродать с наценкой: почему этот способ больше не работает?
Пациентам и сотрудникам РКБ, закрытой на карантин, разрешили получать передачи
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
В Уфе разыскивают пропавшего 16-летнего подростка с редким именем
В жуткой аварии с грузовиком на трассе Башкирии погибла женщина
В МВД Башкирии прокомментировали скандальное видео, на котором полицейские волокут в машину плачущих детей
В Уфе из-за полной самоизоляции День национального костюма отметят в новом формате
В Уфе приземлился самолет из Тайланда с жителями России на борту
В Башкирии засняли на видео полицейских, которые тащат плачущих детей, нарушивших самоизоляцию
В Башкирии сиделка до смерти забила 83-летнюю женщину-инвалида
Минобр Башкирии организовал онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ
«Еще жестче будем реагировать»: Радий Хабиров ответил жителям, которые недовольны новыми мерами самоизоляции
У здания правительства Башкирии задержали наркомана с «синтетикой»
На продуктовые пакеты для малоимущих семей Башкирия потратит 70 млн рублей
Тест на коронавирус в Уфе: где сдать и сколько стоит
В Башкирию в конце марта-начале апреля из 59 стран вернулись более 2,5 тысячи жителей
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 16 апреля
В Уфе рядом со складом обнаружили мертвую женщину с разбитым лицом
«Лучше так, чем потом до конца жизни не простить себя»: Хабиров перечислил новые меры самоизоляции
«Всю дорогу до больницы рвало»: умирающего 19-летнего парня от опухоли в Башкирии госпитализировали
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
«Врачи находятся в остром стрессе»: в минздраве Башкирии рассказали, хватает ли в республике медиков