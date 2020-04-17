В МВД Башкирии прокомментировали скандальное видео, на котором полицейские волокут в машину плачущих детей

17 Апр 2020 2020-04-17T08:38:44+03:00

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Жители Башкирии бурно обсуждают видео, заснятое накануне жителем Нефтекамска из окна своего дома: двое полицейских остановили на улице гуляющих детей во время комендантского часа. И хотя ребята плакали и упирались, стражи порядка под руки дотащили их до полицейского автомобиля и отвезли в отделение.

Ситуацию решили прояснить в региональном МВД: около 19.00 полицейский патруль и дружинники заметили на улице 13-летнюю девочку и ее младшего брата, которые гуляли одни. На вопрос, где их родители, дети объяснили, что мама с папой уехали, а они остались дома одни. В тот вечер ребята решили поехать в гости к своей родственнице и вызвали такси, но не смогли назвать точный адрес, поэтому таксист высадил их у ближайшего дома и уехал. Поэтому полицейским пришлось доставить перепуганных детей в отделение, чтобы выяснить все обстоятельства.

- Полицейские установили данные родителей, пригласили в отдел и передали им детей. Сейчас устанавливаются данные этого таксиста, а также уточняются обстоятельства нахождения детей на улице в вечернее время без взрослых. В целях профилактики проводится работа с органами опеки и образования города, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, что с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, и несовершеннолетним нельзя находиться на улице в период с 18.00 до 13.00 без сопровождения взрослых, иначе в отношении родителей будет выписан административный протокол.

Дети из Башкирии плачут, когда их уводят полицейские во время самоизоляции // 16.04.

ИСТОЧНИК KP.RU