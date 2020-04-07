2020-04-07T14:59:27+03:00
Здоровье

Коронавирус в Башкирии: режим изоляции - время беречь себя и получать новые знания

Несмотря на все достижения науки, борьба между вирусами и человечеством продолжается. Вирусы угрожают людям крупными эпидемиями вот уже сотни лет
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Гульнур​ Хамзиевна, врач высшей категории, с 30-летним стажем работы, онколог, хирург, маммолог, врач паллиативной помощи, сотрудник республиканского центра​ медпрофилактики, лучший врач года - 2018 в номинации “врач-онколог”Гульнур​ Хамзиевна, врач высшей категории, с 30-летним стажем работы, онколог, хирург, маммолог, врач паллиативной помощи, сотрудник республиканского центра​ медпрофилактики, лучший врач года - 2018 в номинации “врач-онколог”
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Вирусы столетиями охватывали и выкашивали большое количество населения земного шара - так начала интервью Гульнур Хамзиевна, сотрудник республиканского центра медпрофилактики - население с трудом восстанавливалось, но исход всегда был позитивный. Разумеется, это не последний вид вируса, мы столкнемся с ними еще не раз. Но сейчас такое время, идет масштабная глобализация, и поэтому вирусы так быстро распространяются и по-разному ведут себя в разных странах.

- Чем данный вид вируса отличается от других?

-еще будучи студентами-медиками мы усвоили одно понятие: вирулентность и генная мутация вируса. Например, начинается эпидемия гриппа, все болеют, потом вирус стихает и пропадает. Передаваясь от человека к человеку, вирус теряет свою агрессию, в нем происходят положительные мутации. У коронавируса базовое репродуктивное число (количество человек, которых может заразить больной) - намного выше, чем у других вирусов. То есть он в 2-3 раза заразнее, чем грипп.

- Практические советы по профилактике?

- Иммунитет — это очень целостная система, которая стоит на страже нашего организма, и защищает нас. В первую очередь мы должны его укреплять. Однозначно спать и высыпаться, так же мы должны правильно и своевременно питаться, в том числе горячей пищей, без переедания, сбалансировано. Мы должны заниматься спортом, хотя бы два раза в неделю, и другими физически активными мероприятиями. Обратите внимание и на вредные привычки. Данный коронавирус вызывает повреждения и гибель альвеол, маленьких пузырьков, которых у каждого человека 5-6 млн. И в группе риска люди, которые курят. А также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилая группа людей, люди, страдающие от бронхиальных болезней, и других хронических заболеваний. Все должны проявить бдительность и акцентировать внимание на здоровом образе жизни и укреплении иммунитета.

- Какие есть прогнозы по течению болезни на территории России?

- Я искренне надеюсь, что для России и нашей республики все пройдет более благоприятно, что мы станем той нацией, которая все перенесет легче. Надо учитывать тот момент, что мы совсем другие, и у нас можно избежать: итальянский, испанский, китайский сценарии развития. Нужно естественно помнить о таких вещах как фониты: дверные ручки, перила, общественный транспорт, и поверхности, на которых могут находится бактерии и вирусы. Непродолжительное время они могут так жить и даже развиваться. Пожалуйста, мойте чаще руки. Целесообразно и ношение масок. Не забывайте обрабатывать свои мобильные телефоны, ведь мы берем их везде с собой. Забудьте такие привычки как грызть ногти, пальцы, касаться лица. Потому что слизистая очень быстро принимает инфекции в наш организм.

Лаборатория

Лаборатория

- Какие нужно сдавать анализы, что нужно знать каждому пациенту о диагностике?

-Это анализы следующего характера. Общий анализ крови очень информативный, показывает уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов (чтобы увидеть наличие воспалительного процесса), лейкоформулы покажут наличие сдвигов. Это самый простой анализ, но очень полезный, о чем мы всегда напоминаем в наших публикациях.

Мы даже учим людей, как самостоятельно интерпретировать анализ, какие показатели могут насторожить для того, чтобы пригласить терапевта уже на дом, получить консультацию.

Сидим дома? Это не повод забывать о здоровье. В любом случае, в сознании каждого человека должно быть понимание обязательной сдачи анализов.

Тем более сейчас в Лабораторной сети "ЛораК" действует акция - забор крови на дому. При заказе от 1000 руб- выезд специалиста БЕСПЛАТНО.

Для других заболеваний обязательно сдавать общий анализ мочи, по которому можно посмотреть наличие болезней печени, почек, воспалительных процессов, и даже сердечную недостаточность. Это самые простые, доступные по деньгам анализы, при этом крайне необходимы для выявления болезней.

Есть обширные программы, такие как - женское здоровье, мужское здоровье. Лаборотория Лорак - доступная, очень часто помогает нашим пациентам, мы раздавали онкомаркеры, проводили школы здоровья, чтобы информировать население. Здоровье можно сберечь, если своевременно сдавать анализы, тщательно следить за состоянием своего организма, используя современные медицинские технологии. Сотрудники диагностического центра – высококвалифицированные специалисты, которые неоднократно доказали на практике свой профессионализм, знания и опыт. Врачи лаборатории всегда готовы помочь пациентам выбрать оптимальный вариант для лабораторного обследования и дать грамотные и понятные разъяснения относительно результатов исследований.

Берегите себя, дорогие читатели. Будьте здоровы, оставайтесь дома. Ведь лучше проявить заботу о себе и бдительность сейчас, чем сожалеть об этом в будущем.

- Это анализы следующего характера. Общий анализ крови очень информативный, показывает уровень гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов (чтобы увидеть наличие воспалительного процесса), лейкоформулы покажут наличие сдвигов. - Это самый простой анализ, но очень полезный, о чем мы всегда напоминаем в наших публикациях. -В анализах обязательно будет отмечено, что какие - то показатели изменены, повышены.

КДЛ Лорак

КДЛ Лорак

Обязательно надо следить за биохимическим анализом. Было отмечено, что при короновирусной инфекции повышается С-реактивный белок.

-В любом случае, в сознании каждого человека должно быть понимание обязательной сдачи анализов.

-Тем более сейчас в Лабораторной сети "ЛораК" действует акция - забор крови на дому. При заказе от 1000 руб- выезд специалиста БЕСПЛАТНО.

-Для других заболеваний обязательно сдавать общий анализ мочи, по которому можно посмотреть наличие болезней печени, почек, воспалительных процессов, и даже сердечную недостаточность. Это самые простые, доступные по деньгам анализы, при этом крайне необходимы для выявления болезней.

Поэтому мы даже учим людей, как самостоятельно интерпретировать анализ, какие показатели могут насторожить для того, чтобы пригласить терапевта уже на дом, получить консультацию.

-Есть обширные программы, такие как - женское здоровье, мужское здоровье. ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ ОТ 400 РУБ., СО ВСЕМИ НУЖНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ.

В КАКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ОБРАТИТЬСЯ?

Лаборатория Лорак - доступная, очень часто помогает нашим пациентам, мы раздавали онкомаркеры, проводили школы здоровья, чтобы информировать население. Здоровье можно сберечь, если своевременно сдавать анализы, тщательно следить за состоянием своего организма, используя современные медицинские технологии. Сотрудники диагностического центра – высококвалифицированные специалисты, которые неоднократно доказали на практике свой профессионализм, знания и опыт. Врачи лаборатории всегда готовы помочь пациентам выбрать оптимальный вариант для лабораторного обследования и дать грамотные и понятные разъяснения относительно результатов исследований.

Контакты: 2505515 Адреса: Ленина, 104/1, Проспект октября, 83/3, Глинки, 6 Гагарина, 14 Софьи Перовской, 11 Сайт: lorak-ufa.ru kdl_lorak_ufa

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№ ЛО-02-01-006112 выдана 12 февраля 2018 г. МЗ РБ.

Фото предоставлены заказчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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