2020-04-07T10:41:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В уфимской больнице скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом

Женщина была после операции, на ИВЛ и в тяжелом состоянии
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Пациент скончался после осложнений от операции и коронавирусаПациент скончался после осложнений от операции и коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 7 апреля, стало известно о первой жертве коронавируса в Башкирии. Как сообщил Радий Хабиров в социальных сетях, в РКБ им. Куватова в минувшее воскресенье скончалась 80-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Напомним, что ранее источник «КП-Уфа» рассказал, что женщина находилась после операции, в тяжелом состоянии и на ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пациентка все же скончалась.

Впрочем, подчеркивается, что не коронавирус стал причиной смерти пациентки. Женщина почти два месяца находилась в больнице на лечении после ампутации бедра, гнойной инфекции и двухсторонней пневмонией.

- Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов. Соболезную родным и близким, - написал Радий Хабиров.

Также сейчас под подозрением на коронавирус в РКБ находится пятеро врачей. Все они ждут результатов анализов. Впрочем, как сообщили в минздраве Башкирии, у двоих врачей уже пришли отрицательные результаты.

Больницу полностью закрыли на карантин, врачи также вынуждены постоянно находиться в лечебном учреждении без возможности видеться со своими близкими.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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