2020-03-27T12:41:09+03:00
Происшествия

«Была единственным ребенком в семье»: в Башкирии попрощались с девочкой, которая погибла во время игры на улице

Проводить школьницу в последний путь пришли сельчане, одноклассники и учителя
Эльвина АПАРИНА
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Арина была доброй, искренней девочкой. Фотография сделана несколько лет назад.Арина была доброй, искренней девочкой. Фотография сделана несколько лет назад.
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11-летняя девочка, которую насмерть придавило бревнами во время игры в селе Урман, была единственным ребенком в семье. Как ранее сообщала «КПУфа», трагедия произошла 25 марта – школьница ушла играть на улицу со своими одноклассницами и девчонками с улицы. Ребятня заигралась недалеко от поселка в прятки, Арина (имя изменено – Ред.) решила спрятаться среди бревен, но спиленные деревья пошатнулись, упали на несовершеннолетнюю, и ее придавило. Как позже выяснится, насмерть.

Испуганные дети побежали скорее к взрослым, те, в свою очередь, вызвали скорую помощь. Но травмы оказались сильнее, и приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть малышки.

- Дети у нас в селе дружные, всегда играют друг с другом. С улицы не загнать. Такая трагедия у нас произошла впервые, не можем поверить, - сокрушается сельчанка Лариса.

Как рассказали «КП – Уфа» знакомые семьи, где росла девочка, Арина была единственной лапочкой-дочкой у своей мамы и бабушки. Отец с ними не проживал, переехал в Уфу несколько лет назад, завел другую семью. Мать девочки работала на железнодорожной станции.

Арина была отдушиной для своей матери – женщина делала все, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась, и была счастливым ребенком. Теперь она не знает, как дальше жить.

- Пусть земля будет пухом малышке. Маленький ангелочек. Крепись! Сил тебе пережить это горе, - соболезнуют ей односельчане.

Арина была добрым, отзывчивым ребенком, как ее называют знакомые – ангел во плоти.

В последний путь Арину проводили сегодня. Девочку похоронили в родном селе Урман. Попрощаться с ней пришли сельчане, одноклассники, учителя.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем в следственном комитете республики по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Бревна принадлежали местному урманскому предпринимателю, и мужчине придется ответить за случившееся, если его вина будет доказана.

Сейчас правоохранители провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили очевидцев и семью погибшей.

- Устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте хранения бревен, будет дана правовая оценка, - прокомментировали в ведомстве.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родителям девочки и всем ее близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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