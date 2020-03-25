«Малышка спряталась в шкафу»: стали известны подробности пожара в Башкирии, в котором погиб ребенок

Сегодня днем, 25 марта, в Буздякском районе Башкирии случилась трагедия. В селе Большая Устюба на улице Почтовой вспыхнул одноэтажный бревенчатый домик. Соседи увидели дым и пламя и сразу же бросились на помощь, а вскоре подъехали и пожарные.

- По тревожному вызову, поступившему в 12:37, на место происшествия прибыли силы МЧС и местной добровольной пожарной команды. Всего пожар тушили 17 человек и восемь единиц техники. Возгорание удалось локализовать к 13.01. – уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

От дома остались обугленные руины. Фото: МЧС по РБ

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В ходе тушения пожара спасатели наткнулись на тело трехлетней малышки. Ее пятилетнего брата успел спасти случайный прохожий, который разбил окно и вытащил ребенка из горящего дома на улицу. Мальчик не успел серьезно надышаться угарным газом, но его все равно забрали в районную больницу для осмотра.

- Дети остались одни и решили поиграть со спичками, вот дом и загорелся. Старшего мальчишку успели вытащить, а малышка спряталась в шкафу и там задохнулась от дыма, поэтому ее сразу и не нашли, - рассказывают соседи погорельцев.

Сейчас на пепелище продолжают работать пожарные, а также следователи и дознаватели МЧС. Сейчас предстоит выяснить, из-за чего же вспыхнуло пламя, и почему дети остались одни дома без родительского присмотра.

- На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции и дознавателем МЧС. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых экспертных исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«РОДИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ НА ОБЕД ДОМОЙ»

Как стало известно «КП-Уфа», в сгоревшем домике проживали супруги – 38-летний Вадим и 34-летняя Виктория С. со своими маленькими детьми. Соседи рассказали, что семья купила дом и поселилась в нем около года назад. Вадим и Виктория работали на сельской ферме, поэтому малыши часто оставались дома одни, пока родители пропадали на работе.

Сейчас следователи выясняют причину пожара. Фото: МЧС по РБ

- Садика в нашем селе нет, только в Буздяке. Родители Вадима живут вообще в другой деревне, поэтому не могли сидеть с внуками. В этот раз Вадим и Вика тоже были на работе, и как раз шли на обед домой, когда все произошло, - рассказывает односельчанин супругов.

По словам соседей, супруги часто выпивали, но в целом, выглядели как дружная и счастливая семья. Дети всегда бегали накормленные, чистенькие и сытые, и родители никогда не повышали на них голос, а только ласкали и баловали.

- Очень жаль малышку, царство ей небесное. Хоть бы брат оправился, дыма, говорят, он тоже глотнуть успел. Супруги сейчас убиты горем, рыдают и не могут прийти в себя. Берегите своих детей и не оставляйте их одних, - вздыхает Ильназ В.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родителям погибшей девочки.