2020-03-22T13:31:31+03:00
Спорт

У футболиста «Уфа» Оливье Тилля подозревают коронавирус, команду отправили на карантин

Сейчас спортсмен находится в уфимской инфекционной больнице
Рустем АХУНОВ
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Оливье Тилль (в красном) сдал два отрицательных теста на коронавирусОливье Тилль (в красном) сдал два отрицательных теста на коронавирусФото: Рустем АХУНОВ
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Хавбека «Уфы» Оливье Тилля госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе клуба, полузащитник оказался в больнице еще 17 марта, однако известно об этом стало только в воскресенье, 22 марта. Сейчас Тилль находится в отдельной палате, и за его состоянием наблюдают врачи.

Генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов решил перестраховаться и отправил игроков, тренеров и административный состав «Уфы», который контактировал с люксембуржцем на домашний карантин.

- Тилль сдал два отрицательных теста на коронавирус, - рассказали в пресс-службе «горожан».

Напомним, что чемпионат Российской Премеьер-Лиги был приостановлен как минимум до 10 апреля. В руководстве «Уфы» отправили всех игроков в отпуск до 2 апреля., до этого периода футболисты будут поддерживать физическую форму индивидуально. После окончания отпуска игроки башкирского клуба встретятся на стадионе «Нефтяник», где пройдут медосмотр.

22 марта должен был состояться матч между «Уфой» и «Тамбовом», но из-за мер по предотвращению распространения коронавируса игра была отменена. Тем не менее, в официальном сообществе клуба анонсировали встречу двух команд. Судя по всему, она пройдет в формате игры в спортивный симулятор футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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