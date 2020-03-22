ФК «Уфа» покажет матч против «Тамбова» во время приостановленного из-за коронавируса чемпионата РПЛ

22 Март 2020 2020-03-22T10:27:37+03:00

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Футбольный клуб «Уфа» пообещал показать матч против «Тамбова» несмотря на остановку чемпионата РПЛ.

Напомним, что сейчас все игры Российской Премьер-Лиги из-за вспышки коронавируса приостановлены как минимум до 10 апреля. Руководство футбольного клуба «Уфа» отправило всех игроков команды в отпуск до 2 апреля.

Несмотря на это, в социальных сетях уфимского клуба анонсировали игру против «Тамбова», которая до отмены также должна была состояться 22 марта. Судя по всему, на этот раз команды встретятся не на стадионе «Нефтяник», а в игровом футбольном симуляторе.

- Встречаемся в 16.00. Ссылку разместим ближе к делу. Вас ждет неожиданный эксперт и красивые голы, - анонсировали игру «горожане» в соцсетях.

Напомним, что именно «Уфа» в 2017 нгоду стала первым клубом в РФПЛ, который совершил трансфер киберспортсмена. Тогда защищать цвета московского «Локомотива» из башкирского клуба отправился Роберт «Ufenok77» Фахретдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU