Последствия перестрелки во время спецоперации ФСБ Башкирии засняли на видео

Очевидцы засняли на видео последствия перестрелки во время спецоперации ФСБ Башкирии на въезде в город.

Напомним, что пользователи соцсетей рассказали о звуках стрельбы на въезде в уфимский микрорайон Дема примерно в 19 часов в субботу, 21 марта. Позже автомобилисты поделились, что на месте образовалась огромная пробка – никого из водителей не пускали дальше места, где произошла перестрелка. Примечательно, что инцидент не смогли прокомментировать в Следкоме, МВД и МЧС Башкирии – сотрудники этих служб оказались «не уполномочены». По данным ГТРК «Башортостан», на месте проводилась спецоперация ФСБ Башкирии, в которой ликвидировали опасных бандитов. Получить комментарий от ведомства также не удалось.

Позже в соцсетях появилось видео с места происшествия. По кадрам видно вооруженных мужчин в масках, которые полностью перегородили дорогу. Рядом с ними стоят несколько припаркованных поперек трассы автомобилей.

Из-за отсутствия официальной информации, уфимцы начали озвучивать самые разные теории о том, что происходило на дороге. По одной из версий, в расстрелянном автомобиле оказались некие коммерсанты с большой суммой денег. Также в соцсетях распространяется информация о том, что перестрелка стала результатом передела рынков в Демском районе Уфы.