2020-03-11T10:40:18+03:00
Звезды

Национальный симфонический оркестр Башкирии будет вынужден перенести концерт в Берлинской филармонии из-за коронавируса

Программу, которую музыканты планируют исполнить на самой большой концертной площадке Берлина, пока презентовали в Уфе
Мила КИЯН
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Генеральный директор Национального симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин : «Концерт в Берлинской филармонии большая удача для регионального оркестра». Справа – Арсений ЧубачинГенеральный директор Национального симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин : «Концерт в Берлинской филармонии большая удача для регионального оркестра». Справа – Арсений ЧубачинФото: Мила КИЯН
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На следующей неделе, 19 марта, Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан планировал впервые выступить в Большом зале Берлинской филармонии с концертом, посвященным 180-летию великого русского композитора Петра Чайковского, юбилей которого будет широко отмечаться в этом году во всем мире. В качестве дирижера оркестр пригласил маэстро Самуэля Галь Альтеровича из Израиля, а в качестве солиста – известного российского виолончелиста, одного из самых ярких звезд молодого поколения отечественных музыкантов Арсения Чубачина.

- Для нас это большая радость и большая ответственность, ведь далеко не всякий мировой оркестр может выступить на сцене легендарной Берлинской филармонии, а региональный оркестр из Башкирии получил такую возможность. Рад, что с нами будут выступать наши друзья – замечательный дирижер, душевный и искренний человек Самуэль Гай Альтерович и прекрасный музыкант, виолончелист Арсений Чубачин, – прокомментировал предстоящие европейские гастроли генеральный директор Национального симфонического оркестра РБ Артур Назиуллин. На пресс-конференции накануне презентации программы, с которой оркестр планирует выступить в Большом зале Берлинской филармонии, присутствовали также дирижер Самуэль Гай Альтерович и виолончелист Арсений Чубачин.

Арсений Чубачин сыграл в Уфе на раритетной виолончели работы немецкого мастера Дэвида Теклера с 300-летней историей Фото: Мила КИЯН

Арсений Чубачин сыграл в Уфе на раритетной виолончели работы немецкого мастера Дэвида Теклера с 300-летней историейФото: Мила КИЯН

- Мы выбрали одно из самых значимых и монументальных сочинений Петра Чайковского – Симфонию N°5, способную затронуть душу каждого слушателя, – отметил израильский дирижер.

Кроме того в «берлинскую программу» вошел Концерт для виолончели с оркестром N°2 соль минор чешского классика Антонина Дворжака, которого с русским композитором связвали узы дружбы, а также ариозо Ленского из первого акта оперы Чайковского «Евгений Онегин» – «Я люблю вас, Ольга!». Первыми «берлинскую программу» услышали уфимские меломаны – она прозвучала в минувший вторник в ГКЗ «Башкортостан» . Концерт имел огромный успех у публики – Арсения Чубачина и маэстро Самуэля Галь Альтеровича несколько раз вызывали на бис. Кстати, солист сыграл на уникальной виолончели, раритетном инструменте работы немецкого мастера Дэвида Теклера с 300-летней историей, которую ему предоставил в пользование некий немецкий меценат . Сегодня, 11 марта, эту же программу смогут услышать любители классики еще в одном городе Башкирии, в Стерлитамаке – концерт пройдет в Городском дворце культуры (ул. Тукая, 9), где в качестве солиста на сцену выйдет башкирский виолончелист, лауреат международных конкурсов Аяз Нухов.

Национальный симфонический оркестр Башкирии вынужден перенести концерт в Берлинской филармонии 11.03.

А вот публика Берлинской филармонии чтобы оценить мастерство музыкантов Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, похоже, придется набраться терпения. Как раз в день уфимского концерта на сайте сената Берлина появилась информация об отмене всех массовых мероприятий в городе. «С целью препятствовать динамичному распространению коронавируса я принял решение, что запланированные мероприятия в больших залах в государственных театрах, операх и концертных залах с завтрашнего дня, то есть с 11 марта, предварительно до конца пасхальных каникул (католическая Пасха в этом году отмечается 12 апреля – ред ), то есть до 19 апреля 2020 года будут отменены», – говорится в заявлении от имени сенатора по вопросам культуры Клауса Ледерера. А Большой зал Берлинской филармонии, где и планировался концерт Национального симфонического оркестра Башкирии, как раз самый большой концертный зал города, вмещающий порядка двух с половиной тысяч зрителей.

К сожалению, вирус, получивший название COVID -19, продолжает отменять концерты. Напомним, на прошлой неделе знаменитый башкирский бас Ильдар Абдразаков также был вынужден перенести свое сольное выступление в Национальной опере Бордо во Франции из-за ограничения на выезд из Италии, где проживает его постоянный концертмейстер Мзия Бахтуридзе.

Дирижер из Израиля Самуэль Гай Альтерович впервые выступил в Уфе Фото: Мила КИЯН

Дирижер из Израиля Самуэль Гай Альтерович впервые выступил в УфеФото: Мила КИЯН

А российские любители рока не смогут в ближайшее время услышать хиты легендарной британской группы Electric Light Orchestra – The ELO show перенесли на осень тур по нашей стране, в рамках которого группа должна была 18 марта выступить и в башкирской столице, после того, как солист и гитарист Брайан Комминс попал в двухнедельный карантин из-за коронавируса.

А вот уфимским любителям классики повезло гораздо больше : до конца месяца они смогут услышать еще два концерта Национального симфонического оркестр РБ : 25 марта на сцене ГКЗ « Башкортостан» (ул. Ленина, 50) состоится концерт солистов оркестра, в программе музыка Моцарта – Симфония N° 10 соль мажор и Концертная симфония ми-бемоль мажор для гобоя, кларнета, валторны и фагота с оркестром, а также Концерт для альта с оркестром ля минор Уолтона. 30 марта на сцене Башкирского театра оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) в рамках цикла «Великие симфонии» прозвучит Девятая симфония Бетховена с участием хора и солистов Башоперы – Артура Каипкулова (бас), Эльвиры Фатыховой (сопрано), Любови Буториной (меццо-сопрано) и Сергея Сидорова (тенор), а также Государственной академической хоровой капеллы РБ им.Т.Сайфуллина. Оба концерта за дирижерским пультом будет главный дирижер НСО РБ Дмитрий Крюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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