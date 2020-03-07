The ELO show отменили концерты в Уфе из-за коронавируса

7 Март 2020 2020-03-07T14:25:28+03:00

Турне по России, в рамках которого музыканты должны были выступить в Москве и Уфе, перенесено на осень

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Хиты легендарной британской группы Electric Light Orchestra российские поклонники надеялись услышать 17 марта в московском «Крокус Сити Холле», а 18 марта в уфимском «Колизео» в рамках мирового турне, посвященного 50-летнему юбилею группы и создателю оркестра Джеффу Линну.

Однако, на днях стало известно, что из-за коронавируса мартовское турне по России переносится на осень. Причиной переноса стал карантин, в который угодил гитарист и вокалист The ELO show Брайан Комминс после того, как стало известно, что у одного из родителей ученика Хиблрской средней школы, в которой учится и дочка музыканта, тест на коронавирус дал положительный результат.

В итоге школу закрыли, а учеников и их родителей отправили на двухнедельный карантин. По этой же причине не состоится концерт популярного итальянского дуэта Альбано и Ромины Пауэр в Екатеринбурге, которые не смогли получить рабочую визу из-за ограничений на выезд из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU