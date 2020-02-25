В Уфе волонтеры спасли 94-летнюю слепую бабушку, которую травили уксусом квартиранты

На днях «Комсомолка» рассказывала душераздирающую историю 94-летней жительницы Уфы Валентины Репиной. Полностью слепая бабушка на долгое время оказалась заложницей в собственной квартире в микрорайоне Инорс. Как рассказывали волонтеры движения «Старость в радость - Уфа», пожилая женщина по совету знакомой пустила пожить двоих мужчин, выходцев из одной из республик бывшего СССР. Как оказалось, у знакомой был свой интерес в этой истории – она сотрудница миграционной службы.

Когда к труженнице тыла пришли квартиранты, идея казалась не плохой. Мужчины обязались вовремя платить за квартиру и обещали помогать старушке по дому – все-таки возраст почтенный, да и инвалидность по потере зрения.

По словам волонтеров, в квартире Валентина Репина жила вместе с внучкой Катей и маленькой правнучкой. Как только квартиранты получили прописку, жизнь пожилой женщины превратилась в настоящий ад.

- Мало того, что молодые люди не стали оплачивать плату за аренду (долг по кварплате накопился за 5 месяцев), так еще умудрялись обманывать бабушку и забирать половину пенсии на свои нужды. Катю (внучку) вообще запугали, что через органы опеки заберут ребенка, а ее выгонят на улицу. Они даже умудрились поить бабушку разведенным уксусом! С какими намерениями они это делали, мы можем только догадываться, - рассказывали волонтеры.

К счастью, на помощь женщине пришли сначала соседи, а затем и волонтеры. Мужчин, которые незадолго до этого взяли у Кати 15 тысяч рублей якобы на новую коляску, арестовали полицейские. Как выяснилось, деньги матери одиночки они попросту присвоили. Через некоторое время волонтеры, соседи и сотрудники органов соцзащиты пришли на помощь одиноким женщинам, ведь те остались практически без средств к существованию.

Волонтеры АНО «Старость в радость - Уфа» организовали сбор средств для Валентины и ее небольшой семьи. Неравнодушные люди скинулись им на продуктовую корзину.

– Огромнейшее спасибо небезразличным людям, которые оказывают личную помощь. Сейчас для них важна любая поддержка! – написали активисты.