«Поили бабушку разведенным уксусом»: в Уфе квартиранты измывались над 94-летней слепой старушкой

22 Февр. 2020 2020-02-22T19:00:09+03:00

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В настоящий ад превратилась жизнь 94-летней Валентины Репиной, проживающей вместе со своей внучкой и маленькой правнучкой в небольшой квартире в уфимском Инорсе. Как рассказали волонтеры АНО «Старость в радость - Уфа», пожилая женщина по совету некой сотрудницы миграционной службы пустила к себе в квартиру квартирантов – двух молодых мужчин, выходцев из бывших союзных республик. Мол, и за квартиру помогать платить будут. И по дому помогать, вот только новые соседи стали вести себя как полноправные хозяева квартиры.

- После того, как бабушка прописку сделала, начался кошмар. Мало того, что молодые люди не стали оплачивать плату за аренду (долг по кварплате накопился за 5 месяцев), так еще умудрялись обманывать бабушку и забирать половину пенсии на свои нужды. Катю (внучку) вообще запугали, что через органы опеки заберут ребенка, а ее выгонят на улицу. Они даже умудрились поить бабушку разведенным уксусом! С какими намерениями они это делали, мы можем только догадываться, - с ужасом рассказывают волонтеры.

В итоге на помощь слепой старушке и матери-одиночке пришли соседи. Именно им Катя рассказала, что парни забрали у нее 15 тысяч рублей, якобы помочь купить новую коляску, а сами потратили их на свои нужды. Соседи вызвали полицию, и квартирантов задержали до выяснения обстоятельств.

- И вот бабушка Валя и Катя, остались с кучей долгов, переломанной мебелью (один из мужчин порезал диван и сломал холодильник), остались наедине с проблемами, - рассказывают волонтеры. – Огромное спасибо соседям, которые собрались и стали делать небольшой ремонт, сотрудникам МВД, которые не остались безучастными, органам соцзащиты, которые приезжали к бабе Вале и будут оказывать помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU