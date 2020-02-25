2020-02-25T13:20:42+03:00
Общество

Чиновник из Башкирии объяснил, почему матом послал парня, просившего почистить дорогу от снега

По версии главы сельсовета молодой мужчина специально выводил людей на эмоции
Павел КРАЙНОВ
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Накануне в социальных сетях появилось видео, где председатель сельсовета ругается матом на посетителя. История произошла в селе Кальтовка, что в в Иглинском районе Башкирии. На видео видно, как молодой человек требует у чиновника почистить снег на дороге к его родной деревне. В ответ сельский глава срывается на него и начинает угрожать тюрьмой. Казалось бы, очередной случай хамства от бюрократов, но, как оказалось, в этой истории не все так однозначно.

«ТЫ КТО ТАКОЙ?»

На видео чиновник в резких тонах обращается к 22-летнему парню:

- Ты чего хотел? Что пришел полвторого сюда. В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя. А кто ты такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне что ли?

«Комсомолка» связалась с председателем Кальтовского сельсовета Владимиром Кожановым и выяснила, что этот случай иначе как провокацией не назовешь.

- Начнем с того, что этот молодой человек – неоднократно судимый за серьезные преступления. Первая судимость у него была за попытку изнасилования, вторая – за угрозу жизни и здоровью девочки. По первому случаю он был условно осужден и должен отмечаться в ГУИНе. Мы ему характеристику делали по месту жительства. Мы и написали правдивую, нигде не приукрасили, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» Владимир Кожанов.

По словам сельского главы, молодой человек нигде не работает и ведет аморальный образ жизни. На него постоянно жалуются жители деревни, потому что парень разъезжает по ночам на машине и громко слушает музыку, мешая людям спать.

НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ ЭМОЦИИ

Свои эмоции, попавшие на видео, Владимир Кожанов объясняет просто – посетитель довел его до белого каления.

- Я когда пришел с обеда, он уже стоит в приемной. Довел управляющую делами до истерики. Она мне даже на пальцах не может объяснить, чего он хочет. Я захожу, а она вся никакая – плачет, сказать ничего не может, - говорит глава сельсовета села Кальтовка.

По версии Владимира Кожанова, такое поведение посетителя связано вовсе не с нечищеным снегом на дороге.

- Это мое предположение, я его никому не навязываю. Я считаю, что он хотел отомстить нам, специально довести наших девчонок и меня, чтобы я вскипел. Только потому, что характеристику не в его пользу написали. Ему дважды в месяц надо ездить, сдавать ее. Вот и решил на нас таким образом наехать. А мы не пробиваемые, справедливые люди, - говорит глава сельсовета.

По словам Владимира Кожанова, после появления этого видео он побывал на встрече с главой района, где прошла «профилактическая беседа». Разговаривал он и с сотрудниками правоохранительных органов. Он почти уверен, что его оштрафуют за этот случай. Но сдаваться на милость провокаторов не собирается.

В Башкирии чиновник послал парня, который попросил почистить дорогу от снега // 25.02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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