Где сейчас члены красногорской команды главы Башкирии Радия Хабирова

В октябре 2018 года в Башкирии произошла смена власти. Глава республики Рустэм Хамитов объявил о своей отставке, а временно исполняющим обязанности был назначен экс-мэр Подмосковного города Красногорск Радий Хабиров. Буквально за месяц все ключевые посты в органах власти заняли члены команды нового руководителя региона. Некоторые из них начинали политическую карьеру как раз в Красногорске, другие же прибыли в этот небольшой городок из Башкирии по приглашению самого Радия Хабирова.

С тех пор прошло чуть больше года, и команда Радия Хабирова, победившего на выборах главы Башкирии, окончательно сформировалась. В октябре 2019 года был утвержден состав правительства республики, в котором не нашлось места некоторым сподвижникам Хабирова по «красногорским временам». О том, куда делись экс-министры и прочие чиновники администрации Хамитова мы уже писали. Настала очередь разобрать, куда делись бывшие сотрудники мэрии неофициальной столицы Подмосковья, как называют Красногорск.

РОДИЛИСЬ В БАШКИРИИ, ПРОШЛИ ПОДМОСКОВНУЮ ШКОЛУ

Когда в феврале 2017 года Радий Хабиров возглавил Красногорск, он стал приглашать в свою администрацию уроженцев Башкирии, с которыми работал еще во времена Муртазы Рахимова.

Раиф Абдрахимов был вице-мэром Красногорска, а стал вице-премьером башкирского правительства. ФОТО: ИА «Башинформ»

Так, вице-мэром по архитектуре и строительству тогда стал уроженец Кугарчинского района республики Раиф Абдрахимов. В октябре 2018 года он вернулся в Уфе уже в качестве и.о. вице-премьера башкирского правительства. Он без проблем прошел «испытательный срок» и был утвержден в должности после выборов главы. Будучи заслуженным строителем Башкирии Абдрахимов курирует строительный комплекс и дорожное хозяйство.

После смены власти в октябре 2018 года кресло и.о. вице-премьера башкирского правительства занял Михаил Киреев. Ранее уроженец Стерлитамака занимал пост первого вице-мэра Красногорска. После возвращения в родную республику он стал ответственным за ЖКХ, но, по всей видимости, с этой работой не справился. Весной 2019 года Киреева перевели «на другой участок», уступив место Борису Беляеву. В октябре он покинул правительство Башкирии и, по данным «Комсомолки», до сих пор находится в поисках работы.

Михаил Киреев с октября прошлого года ищет новую работу

Еще один бывший чиновник мэрии Красногорска, уроженец Уфы Олег Полстовалов. Свою карьеру он начинал как преподаватель БашГУ, но в 2017 году оставил должность профессора кафедры криминалистики в Институте права и, также как и Раиф Абдрахимов, отправился «в добровольную ссылку» в этот небольшой городок. Там он был, по сути, главным юристом мэрии.

Олег Полстовалов занял пост руководителя Башкультнаследия в октябре 2019 года. ФОТО: ИА «Башинформ»

В октябре 2018 года его назначили и.о. министра земельных и имущественных отношений, но кресла вице-премьера не получил. После выборов главы республики министерский портфель Полстовалов не получил - назначили руководителем Башкультнаследия. Этот орган призван сохранять исторические и архитектурные памятники республики.

Еще один выходец из Башкирии, который успел поработать в Красногорске во времена мэрства Хабирова, Константин Шагимуратов. Он родился в Уфе, политическую карьеру также начинал в башкирской столице. До 2017 года он возглавлял региональное отделение партии «Справедливая Россия», а затем перебрался в Подмосковье. Там он возглавлял городскую избирательную комиссию.

Напрямую Константин Шагимуратов не работал в администрации Красногорска, но оказался там как раз вместе с Радием Хабировым. Фото: «Ветеран Башкортостана»

В марте 2019 года Константина Шагимуратова назначили председателем Контрольно-счетной палаты Башкирии. Этот пост он занимает до сих пор.

Вернулся в Башкирию вместе с Радием Хабировым и его давний соратник Ростислав Мурзагулов. С февраля 2017 по октябрь 2018 года он, как и Раиф Абдрахимов, был вице-мэром Красногорска. После возвращения в родную республику уроженец Кумертау получил пост председателя совета директоров «Башинформа» и стал руководителем попечительского совета ФК «Уфа».

Ростислав Мурзагулов много лет работал вместе с Радием Хабировым. Фото: соцсети.

ВАРЯГИ В БАШКИРИИ

Как минимум три человека, попавших во власть в Башкирии после октября 2018 года, родились за ее пределами. Один из них, Роман Ребров, также прошел «красногорскую школу». Там он возглавлял управление делами городской администрации, а по прибытию в республику получил такую же должность в администрации главы региона. Свою должность уроженец Владивостока сохранил и после выборов.

Вслед за Радием Хабировым в Башкирию перебралась сотрудник мэрии Красногорска Елена Прочаковская. В сентябре 2019 года в администрации главы республики специально под нее создали управление по социальным коммуникациям. Так уроженка Одесской области Украины стала начальником совершенно новой структуры, которая отвечает за работу системы «Инцидент-менеджмент».

Елена Прочаковская в администрации главы Башкирии отвечает за взаимодействие с населением

Совсем недолго в Башкирии поработал еще один чиновник из Красногорска. Уроженец Брянской области Андрей Шлык занял пост замминистра земельных и имущественных отношений в декабре 2018 года. В апреле он ушел по собственному желанию и нашел другую работу. Чем сейчас он занимается, неизвестно.