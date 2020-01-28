«Ехал в больницу к жене»: на трассе в Башкирии погиб многодетный отец и его маленькая дочь

Страшная авария на трассе в Бирском районе унесла жизнь 46-летнего многодетного отца и его маленькой дочери. Напомним, что все произошло в минувшее воскресенье, 26 января, на 88-м километре автодороги Уфа-Янаул, неподалеку от деревни Угузево - там столкнулись встречные «Лада Калина» и фура «Вольво». Как сообщают очевидцы, тяжелый прицеп из-за снежного наноса вынесло на встречную полосу, и «легковушка» влетела в заднюю ось сцепки.

По словам очевидцев, прицеп лесовоза из-за снежной каши на дороге вынесло на встречную полосу

- Лесовоз ехал совсем не положенные 70 километров в час, на снежной каше начало мотать прицеп, потом и вовсе вынесло на встречку, - сокрушается Иван Д.

Как оказалось позже, участок возле Романовского леса, где и произошла авария, давно был признан аварийным, и поэтому там установили дорожный знак, ограничивающий скорость до 70 километров в час на протяжении шести километров. Такое решение было принято госавтоинспекцией и дорожными службами, потому что на этом участке трассы постоянно образовывались колеи и происходили серьезные аварии.

Ограничение скорости ввели из-за того, что на участке возле леса часто происходят серьезные аварии

Но и ограничительные знаки не помогли: удар был такой силы, что «Ладу Калину» буквально расплющило. У находившихся внутри людей не было ни единого шанса выжить: их тела позже пришлось вырезать спасателям из искореженного салона. В результате от полученных травм на месте погиб 46-летний Артур Михайлов из деревни Большесухоязово и его восьмилетняя дочь Кристина.

- Ребенка даже не спасло детское кресло. У водителя тоже не было подушек безопасности, а удар был мощный, - рассказывают очевидцы.

Сейчас по факту смертельной аварии начато разбирательство: полицейские устанавливают все причины и обстоятельства столкновения.

«В ОДНО МГНОВЕНЬЕ ПОТЕРЯЛА МУЖА И ДОЧЬ»

Как рассказал знакомый семьи Ришат Ш., в тот роковой день отец с дочерью ехали в Уфу, чтобы навестить больную жену Артура. Женщина недавно перенесла инфаркт и попала в больницу, поэтому семья решили навестить ее в выходные.

- Я не представляю, что чувствует сейчас мать, которая в одно мгновенье потеряла и мужа, и дочь. Страшно представить, как она справится с этим испытанием, тем более что у нее такое больное сердце – сокрушается знакомый Ришат Ш.

Как рассказал знакомый семьи, Михайловы были настоящим примером дружной и крепкой семьи для всех односельчан. Артур воспитывал трех дочерей, старшие девочки сейчас учатся в Уфе. Мужчина работал электромонтером на предприятии и даже дважды выдвигался в качестве депутата сельсовета – один раз в качестве самовыдвиженца, второй раз – от партии. Восьмилетняя же Кристина училась во втором классе: пока мама лежала в больнице, папа сам занимался уходом и воспитанием дочери.

- Очень работящий, ответственный, настоящий друг и семьянин, - не могут сдержать своей скорби односельчане. – Царство небесное тебе, Артур, пусть земля тебе будет пухом. А близким сил и терпения пережить эту невосполнимую утрату.

Похоронят Артура и Кристину в их родной деревне Большесухоязово. Как рассказали знакомые, супругу Артура уже привезли в бирскую больницу, чтобы она смогла попрощаться со своими близкими людьми.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших.