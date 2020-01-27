Битва районов: уфимцы выбрали лучшие и худшие районы столицы

Утопающая в зелени Черниковка или деловой, никогда не засыпающий центр города? Тихие районы за пределами уфимского полуострова или шумный проспект, по которому можно домчать в любую точку башкирской столицы? Каждый из районов имеет свои достоинства и недостатки, как же в таком случае выбрать лучший?

Специалисты сервиса для продажи и аренды недвижимости «Домофонд» нашли способ. Они предложили горожанам оценить районы Уфы по нескольким критериям: экология, чистота, работа коммунальщиков, количество магазинов и спортивных площадок, транспортная доступность, безопасность, добропорядочность соседей, инфраструктура для детей, соотношение доходов и стоимости жизни. Каждый район получил оценку от 1 до 5 по каждому из параметров. Что же в итоге получилось?

ЧИСТО И БЕЗОПАСНО, НО СКУЧНО

Самым комфортным районом для жизни уфимцы назвали Дему. Горожане высоко оценили чистоту и безопасность этого района, а также отметили относительную дешевизну жизни здесь. Однако с досугом у демчан все оказалось не так радужно. Мест для отдыха с детьми и занятий спортом в районе, по мнению жителей, недостаточно. Недовольны оказались демчане и малым количество магазинов и торговых центров — за покупками приходится наведываться на полуостров. Ожидаемо проиграл Демский район и по транспортной доступности — маршрутов в центр города ходит не так много, да и частые заторы на трассе в плюс не идут.

Вторым в рейтинг лучших оказался Октябрьский район. Как выяснилось, тут живут самые радушные соседи и здесь созданы отличные условия для детского досуга, отдыха и занятий спортом. По остальным критериям Октябрьский район показал средние баллы, разве что чистотой улиц и работой коммунальных служб местные жители не слишком довольны.

Замкнул тройку лидеров Кировский район. Пусть лучшим ни по одному критерию он не стал, зато горожане высоко оценили чистоту района, а также количество торгово-развлекательных центров и магазинов. Оно и неудивительно - все-таки исторический центр города.

МИНУСЫ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ

Аутсайдером рейтинга (и не в первый раз!) стал Калининский район столицы. Местные жители оказались недовольны практически всем. Они поставили району ожидаемый «минус» за экологию, все-таки на севере Уфы сосредоточены все крупные заводы. За чистоту и работу коммунальщиков район тоже получил «неуд». Но грязные улицы и неубранный снег не так пугают местных жителей, как... другие местные жители. Горожане назвали район небезопасным для прогулок, а соседей — худшими из возможных в Уфе. Неплохо они оценили лишь транспортную доступность района и количество магазинов.

Стоит отметить, что второй северный район Уфы — Орджоникидзевский — оказался в рейтинге на порядок выше. Он занял четвертую строчку, обставив остальные районы по магазинам и транспортной доступности.

КСТАТИ

Если жители отдельных районов Уфы высоко оценивают свой уровень жизни, то городом в целом уфимцы не слишком то и довольны. В общероссийском рейтинге, куда вошли две сотни городов, Уфа оказалась лишь 68-й, а из городов-миллионеров — 9-й. Респонденты отметили, что здесь радушные соседи и много магазинов.

Вместе с тем жизнь в Уфе они сочли довольно дорогой, особенно, с учетом невысокого уровня доходов. Раскритиковали респонденты также качество дорог, количество парковок и уровень жилищно-коммунальных услуг.

Кстати, в рейтинг попали и другие города республики. Так, Салават занял в нем 88-е место, Стерлитамак — 108-е, а Нефтекамск — 126-е.

Лучшим же городом для жизни россияне признали Тюмень. На второе место они поставили Геленджик, а на третье — Ейск.