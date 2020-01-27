«Он всю жизнь был в дороге, дорога его и забрала»: молодой отец из Башкирии погиб в нелепой трагедии

Ближе к полуночи 26 января в Уфе случилась смертельная авария. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на улице Гагарина столкнулись сразу три автомобиля – «Шкода Октавия», ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. ДТП спровоцировал 22-летний уфимец – за рулем своей «двенашки» при повороте налево во двор он не пропустил иномарку, которая протаранила его автомобиль. Далее «Шкода» врезалась в попутный ВАЗ-2115, за рулем которого находился 19-летний студент-первокурсник одного из вузов города.

Удар был такой силы, что в аварии пострадали водитель и пассажиры ВАЗ-2112, мужчина и женщина, 32 лет и 31 года. Они были госпитализированы в больницу. Однако через несколько часов 32-летний мужчина скончался – травмы оказались сильнее.

РАБОТАЛ ДАЛЬНОБОЙЩИКОМ

Погибшим оказался 32-летний уфимец Артур Маннанов. Как стало известно «Комсомолке», в тот страшный день мужчина ехал в такси вместе со своей девушкой. Она получила травмы, но после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Его сестра Ольга рассказала, что раньше Артур работал на фуре дальнобойщиком, но последний год жил и работал в Уфе.

В тот роковой день Артур сел вперед – удар пришелся прямо на него.

- Сначала он был в сознании, разговаривал, шевелил пальцами, но в больнице скончался. Врачи сказали, травмы не совместимы с жизнью, - написали его друзья.

Артура запомнят добрым и светлым человеком – по нему скорбят родные, близкие и друзья. Мужчина также был широко известен в сообществе «Play Dalnoboy – Башкортостан», которое связывает людей, что находятся постоянно в дороге. У него даже прозвище было дорожное – Артур Мананчик. Ребята из данной группы собирают помощь семье Артура на похороны.

- Он всю жизнь был в дороге, дорога его и забрала, - плачут по нему друзья.

У мужчины осталась маленькая дочь, которая учится в первом классе.

В данный момент по факту аварии в ГИБДД начато разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье Артура.