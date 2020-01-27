2020-01-27T14:50:01+03:00
Происшествия

«Он всю жизнь был в дороге, дорога его и забрала»: молодой отец из Башкирии погиб в нелепой трагедии

У Артура Маннанова осталась маленькая дочь
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мужчина был широко известен в сообществе «Play Dalnoboy – Башкортостан»Мужчина был широко известен в сообществе «Play Dalnoboy – Башкортостан»
Изменить размер текста:

Ближе к полуночи 26 января в Уфе случилась смертельная авария. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на улице Гагарина столкнулись сразу три автомобиля – «Шкода Октавия», ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. ДТП спровоцировал 22-летний уфимец – за рулем своей «двенашки» при повороте налево во двор он не пропустил иномарку, которая протаранила его автомобиль. Далее «Шкода» врезалась в попутный ВАЗ-2115, за рулем которого находился 19-летний студент-первокурсник одного из вузов города.

Удар был такой силы, что в аварии пострадали водитель и пассажиры ВАЗ-2112, мужчина и женщина, 32 лет и 31 года. Они были госпитализированы в больницу. Однако через несколько часов 32-летний мужчина скончался – травмы оказались сильнее.

РАБОТАЛ ДАЛЬНОБОЙЩИКОМ

Погибшим оказался 32-летний уфимец Артур Маннанов. Как стало известно «Комсомолке», в тот страшный день мужчина ехал в такси вместе со своей девушкой. Она получила травмы, но после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Его сестра Ольга рассказала, что раньше Артур работал на фуре дальнобойщиком, но последний год жил и работал в Уфе.

В тот роковой день Артур сел вперед – удар пришелся прямо на него.

- Сначала он был в сознании, разговаривал, шевелил пальцами, но в больнице скончался. Врачи сказали, травмы не совместимы с жизнью, - написали его друзья.

Артура запомнят добрым и светлым человеком – по нему скорбят родные, близкие и друзья. Мужчина также был широко известен в сообществе «Play Dalnoboy – Башкортостан», которое связывает людей, что находятся постоянно в дороге. У него даже прозвище было дорожное – Артур Мананчик. Ребята из данной группы собирают помощь семье Артура на похороны.

- Он всю жизнь был в дороге, дорога его и забрала, - плачут по нему друзья.

У мужчины осталась маленькая дочь, которая учится в первом классе.

В данный момент по факту аварии в ГИБДД начато разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье Артура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Башкирии из мести зарезал двоих знакомых
В Башкирии пьяная женщина ударила стулом молодую сотрудницу скорой помощи
В Башкирии на камеру засняли снежного паука
В Уфе полностью запретили вылеты в Китай
Стало известно, в каких городах Башкирии сделали лучшее новогоднее оформление
Ждем активных подростков на БСТ
«Начнём беспощадно штрафовать»: Радий Хабиров – о владельцах маршруток без терминалов
На работника бетономешалки из Башкирии упал погрузчик – мужчина скончался в реанимации
Поиски пропавшей полгода назад жительницы Башкирии завершились трагедией
В Башкирии очевидцы засняли на видео последствия аварии, в которой погибли отец и дочь
Власти Башкирии рассказали, почему жители получили «чудовищные квитанции» за отопление
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Судебные приставы Башкирии хранят в туалете документы с персональными данными граждан
Рейс из Уфы в Китай отменен из-за эпидемии коронавируса