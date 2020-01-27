В уфимском Сипайлово произошло тройное ДТП: один погиб, двое пострадали

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:27:55+03:00

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Авария с участием трех авто случилась 26 января в Сипайлово. По сведениям Госавтоинспекции Башкирии, около полуночи на повороте во двор по улице Гагарина 22-летний водитель ВАЗ-2112 столкнулся со встречной "Шкодой Октавиа". За рулем иномарки сидел 19-летний студент. От удара его машина врезалась в попутный ВАЗ-2114, которым управлял его ровесник-первокурсник.

В столкновении пострадали лишь те, кто находился в "двенадцатой". Травмы получили водитель и его пассажиры: 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. Позже мужчина скончался. Дорожная полиция начала разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU