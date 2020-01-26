«Возможно, просто хотела припугнуть мать»: новые подробности самоубийства 15-летней уфимки

Стали известны подробности трагической истории 15-летней школьницы из Уфы, которая скончалась в реанимации после попытки самоубийства. Напомним, что все произошло еще вечером 21 января: вернувшая домой с работы мать обнаружила свою дочь в полубессознательном состоянии. Девочку увезли в реанимацию, где она впала в кому и, несмотря на все усилия врачей, скончалась через два дня. Поначалу появилась информация, что на страшный шаг девятиклассница решилась из-за конфликта с учителем. Мать девочки даже рассказала следователям, что нашла возле тела дочери предсмертную записку, где она жаловалась на придирки педагога, но журналистам «КП-Уфа» удалось выяснить, что в реальности эту записку пока еще никто не видел, а обстоятельства гибели ребенка – более чем странные и запутанные.

ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ

Регина М. (здесь и далее все имена изменены – ред.) родилась в Оренбургской области, в деревне Кувандык, где и прожила вплоть до сентября 2019 года. Девочка была поздним ребенком в семье, мать Альмира родила ее в 38 лет. Отец Регины умер, когда она была еще совсем маленькой. Мать работала учителем в деревенской школе и практически все время пропадала на работе, а сама Регина ухаживала за хозяйством: пасла коров и коз. В начале прошлой осени Альмира решила изменить свою жизнь и переехала в Стерлитамак, перевезла с собой и дочь, устроив ее в интернат. Буквально через пару недель Альмира перебралась в Уфу, где устроилась уборщицей на предприятие. Регина осталась жить в интернате, но уже в ноябре мать забрала ее к себе, мотивировав, что дочь сильно скучает, да и билеты нынче стоят дорого, так что на свиданиях и разориться можно.

ВЕРСИЯ №1. КОНФЛИКТ С УЧИТЕЛЕМ

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, в новой школе тихая и скромная девочка успела проучиться всего 7 недель, особо так и не подружившись со своими одноклассниками. Именно поэтому школьники скорее были удивлены произошедшим, чем шокированы или опустошены – с новенькой попросту еще никто не сблизился.

– Она мало с кем разговаривала. Спокойная была, как серая мышка. Боялась отвечать на уроках, – рассказал один из ребят. – Но одноклассники у нас нормальные. Не будут ни за что обижать других. Мы бы обязательно ее поддержали, если бы она попросила. Никто просто не знал, о чем и как с ней разговаривать.

Что касается конфликта с учителем, школьники рассказывают, что однажды педагог действительно повысил голос на девочку. «На нее сильно наорали, потому что не выучила. У нас конкретно этот учитель дико строгий касательно этого момента. Говорили, что еще было что-то личное. Но я этого сам не видел, поэтому точно сказать не могу», – поделился другой подросток.

- Из семи уроков, которые вела эта учительница, девочка появилась только на трех. Еще четыре она пропустила. На первом занятии она получила двойку за невыполненное домашнее задание, но уже на втором уроке исправилась, и за полугодие у нее вышла твердая четверка, - рассказывает собеседник «КП-Уфа». – Еще был случай, когда ученица явилась на занятия в прозрачной блузке, сквозь которое просвечивало яркое белье. После урока педагог отвела ее в сторону и объяснила, что так одеваться в школу не стоит. Мол, уже мальчишки за спиной хихикают и шепчутся. Объяснила, что под такую блузку одевать лучше белое или бежевое белье, на что Регина ответила, что сейчас у нее в семье трудно с финансами, и новое белье ей купят нескоро. Все, других конфликтов с учителем не было, поэтому утверждение матери, что именно педагог стал причиной смерти ее дочери, сейчас вызывает сомнения.

ВЕРСИЯ №2. ХОТЕЛА ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ МАТЕРИ?

Знакомые погибшей вспоминают, что Регина всегда была молчаливой и замкнутой в себе девочкой. У нее было всего две близких подруги, и как раз в переписке с одной из них девочка призналась, что у нее появился взрослый поклонник. Регина переживала, что мать была настроена категорически против их отношений и запрещала им видеться.

- А вот другая подруга рассказала, что буквально за пару дней до трагедии они переписывались с Региной и обсуждали вопросы любви. Так вот девочка призналась ей, что уже долгие годы любит одного человека, но из-за переезда может смотреть на него только на фотографиях. И ей больно видеть, как ее возлюбленный уже развлекается с другими девушками, - рассказывает собеседник «КП-Уфа».

За два дна до роковых событий Регина перестала ходить в школу. Классный руководитель девочки, словно предчувствуя беду, пыталась дозвониться до матери, но безуспешно – та пропадала на работе и на звонки не отвечала. Дверь в квартире, где жила Регина, также никто не открывал.

- Складывается впечатление, что девочка не хотела всерьез покончить с собой, а просто припугнуть мать, устроить для нее некую демонстрацию, - продолжает собеседник «КП-Уфа». – Мать застала дочь еще живой. Возможно, что Регина дождалась, когда она вернется домой и начнет открывать дверь, но и этих мгновений оказалось достаточно.

СКОРУЮ И ПОЛИЦИЮ ВЫЗВАЛ СОСЕД

Увидев свою дочь в бессознательном состоянии, Альмира не вызвала ни скорую, ни полицию, а начала горько плакать. Медикам позвонил сосед, который услышал вой и вышел в коридор, чтобы узнать, в чем дело. Увидев рыдающую соседку, склонившуюся на безжизненным телом дочери, мужчина позвонил в скорую, а потом и в полицию.

Прибывшие медики обнаружили слабый пульс и срочно повезли девочку в больницу. Альмира не поехала вместе с дочерью: вместо этого она стала прибираться в квартире. Позже выяснилось, что в социальных сетях школьницы были удалены все переписки, причем в тот момент, когда она уже находилась в реанимации

- Поведение матери действительно странное, она практически не проявляет никаких эмоций. Хотя, возможно, это защитная реакция организма на сильный стресс, - говорит источник. – Но, что ребенку действительно уделяли мало внимания, это факт. Мать отказывалась давать полиции какие-либо объяснения по случившемуся, у нее даже не было ни одной фотографии дочери! Когда на следующее утро ее пригласили в больницу, мать даже не зашла в палату, поскольку ей стало плохо, и врачам пришлось ее откачивать успокоительными.

При этом семья погибшей девочки характеризуется только с положительной стороны: Альмира целыми сутками пропадала на работе, чтобы обеспечивать дочь. Скорее всего, сейчас женщина чувствует за собой вину, что уделяла мало внимания своему ребенку, поэтому и обвиняет учителя в смерти девочки, чтобы избавиться от угрызений собственной совести.

- Что касается предсмертной записки, то ее пока еще никто не видел. Только через пару дней мать рассказала, что обнаружила эту записку, но пересказывать ее содержание по телефону отказалась. Женщина обещала привезти ее следователям, и если эта записка действительно написана Региной, она сможет многое прояснить, - добавил собеседник «КП-Уфа».

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка: следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают учителей и знакомых погибшей. Официального комментария от следственного комитета Башкирии пока не поступало.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Регины и следит за развитием событий.