2020-01-20T14:37:16+03:00
Происшествия

«Они жили друг для друга»: на трассе в Башкирии погибла целая семья

19-летний парень, его мать и бабушка скончались на месте от серьезных травм
Инга НОВИЦКАЯ
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Альберт очень любил свою бабушку и во всем ее поддерживал. Фото: соцсетиАльберт очень любил свою бабушку и во всем ее поддерживал. Фото: соцсети
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Страшная авария в Стерлибашевском районе Башкирии в один миг унесла жизнь целой семьи. Напомним, что трагедия произошла в минувшую субботу, 18 января, когда днем на автодороге Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево столкнулись Opel Astra и встречный грузовик «Газель». От мощного удара иномарку разворотило на части, так что шанса выжить всем, кто находился в машине, практически не оставалось. Прибывшие на место происшествия спасатели и медики помогли выбраться лишь чудом спасшемуся 19-летнему водителю, а также достали из искореженного автомобиля тела пассажиров: молодого парня 19-ти лет и двух женщин 61 и 40 лет. Водителя иномарки с ушибами и сотрясением головного мозга, а также 43-летнюю пассажирку грузовика, которая тоже получила травмы и переломы, доставили в больницу – сейчас их жизни ничего не угрожает.

Грузовик практически смял иномарку, так что выжить у пассажиров просто не было шансов

Грузовик практически смял иномарку, так что выжить у пассажиров просто не было шансов

По факту смертельного ДТП начато разбирательство: дорожным полицейским предстоит выяснить, что же стало причиной аварии. По предварительной версии, водитель «Опеля» не справился с управлением из-за скользкой дороги и метели, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

ВОЗВРАЩАЛИСЬ ИЗ ГОСТЕЙ

Как оказалось, в аварии погибла целая семья: 19-летний Альберт Каримов, его 40-летняя мать Айгуль и 61-летняя бабушка Фаимя. Как рассказали друзья погибшего парня, в тот роковой день они возвращались из деревни, куда ездили в гости, в Стерлитамак. Довезти до дома, Альберт попросил своего друга Азиза Б., и тот с радостью согласился.

- До сих пор не можем поверить, что так все произошло. Вся семья разом погибла. Альберт – такой молодой, недавно из армии вернулся, планы на жизнь строил, все только у него начиналось. Такой мальчишка был веселый, жизнерадостный, душа компании. Очень дружная семья была, они вообще друг для друга только жили, всегда во всем поддерживали. Альберт рос без отца, и всегда был главной опорой для своей мамы и бабушки, - рассказывает знакомая Каримовых Марина С.

- Альберт был человеком, который последний кусок хлеба отдаст, который никогда не бросит в беде. Самый лучший и добрый человек в мире, который всегда в трудные минуты был рядом. Еще недавно мы с ним разговаривали, а сейчас его уже нет в живых. Берегите, цените, любите своих близких людей, ведь никогда не знаешь, какой разговор может стать последним, - не может сдержать своей скорби близкий друг парня Артем А. – Ты навсегда останешься в наших сердцах.

Близкие Альберта вспоминают, что во время службы в армии ему часто вручали благодарственные письма за дисциплинированность, трудолюбие и старательность, увлечение спортом и активное участие в общественной и культурной жизни воинской части.

Похоронят погибшую семью сегодня, 20 января, в поселке Кошачьем, где у Каримовых был свой дом. Прощание с погибшими организуют их близкие родственники, которые пригласили всех желающих проводить молодого парня, его мать и бабушку в последний путь.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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