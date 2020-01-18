Жуткая авария в Башкирии: «Opel» влетел в грузовик, погибли трое

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:35:55+03:00

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В аварии на трассе в Башкирии погибли трое пассажиров «Opel Astra».

В ГИБДД республики сообщили, что смертельная авария произошла около 15 часов по уфимскому времени в Стерлибашевском районе республики. В результате столкновения легковой иномарки и грузовой «Газели» на 59 километре трассы Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево на месте погибли три пассажира «Opel». Помощь медиков потребовалась водителю иномарки и пассажирке грузовика. По данным МЧС республики, всего в двух автомобилях находились шесть человек.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU