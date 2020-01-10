В Уфе маньяк, первым в России освободившийся от пожизненного заключения, снова сел в тюрьму

В апреле 2018 года «КП-Уфа» удалось отыскать и пообщаться с одним из самых знаменитых зэков России, который спасся от расстрела, получил пожизненный срок, но спустя 36 лет все же вышел на свободу. Тогда 63-летний Анвар Масалимов вернулся в родную Уфу, чтобы начать жизнь с чистого листа: снял комнатушку в центре города, устроился на подработку в пункт приема цветных металлов, обзавелся гражданской женой и был готов забыть годы, проведенные в «Полярной сове», как страшный сон. Но уже в апреле 2018 года «маньяк-расчленитель» вляпался в неприятную историю: его обвинили в убийстве собутыльника, домогавшегося до его сожительницы. Тогда следствию удалось доказать непричастность Масалимова к поножовщине, и в тюрьму отправилась возлюбленная Анвара – 42-летняя Елена.

Сам Масалимов остался жить в злополучной квартире: в разговоре с журналистами «КП-Уфа» мужчина признавался, что единственное, что он хочет в своей жизни: «радоваться свободе и никогда больше не возвращаться в тюрьму». Мечтам «расчленителя» не суждено было: уже в ноябре 2018 года мужчина повздорил с мужем хозяйки квартиры и в сердцах воткнул ему нож в печень… Анвару предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью и отправили в следственный изолятор.

Вся квартира была залита кровью после пьяной поножовщины

«ПОТОМ СЛЫШУ – МУЖ ЗАХРИПЕЛ…»

Все произошло в промозглый ноябрьский вечер. Хозяйка квартиры Светлана вернулась домой после рабочей смены, принесла водку и нехитрую закуску, накрыла на стол. К хозяевам присоединился и Масалимов. Распив бутылку водки, муж Светланы отправился спать, а когда проснулся, то обнаружил, что его жена и Анвар о чем-то мило беседуют на кухне. Разъяренный мужчина решил проучить жену и ударил ее обухом от топора по лбу, от чего та едва не потеряла сознание. На защиту собутыльницы неожиданно встал Масалимов, обычно отсиживавшийся в сторонке во время семейных скандалов из-за подорванного на зоне здоровья.

- Хорошо муж меня тогда приложил. И сотрясение, и зашивать голову пришлось, - сокрушалась тогда в разговоре с журналистами «КП-Уфа» Светлана. – Сам он в зал убежал, слышу, Анвар оттуда кричит: «Я тебя сейчас прирежу!». А потом слышу, муж захрипел. Я скорее в зал, а он лежит в луже крови. Его Анвар ножом кухонным прямо в печень ткнул, а нож потом в окно выкинул. Ну, я закричала, начала стучаться к соседям, а те уже вызвали скорую и полицию.

Позже на допросах у следователей удалось выяснить, что сначала Масалимов стал душить обидчика подруги, а тот яростно защищался – пытался выдавить глаза и сломать пальцы. Поняв, что силы неравны, Масалимов дотянулся до кухонного ножа и около пяти раз ударил собутыльника в живот. Потом бросил окровавленный нож и помчался на улицу, чтобы вызвать скорую помощь для своей подруги.

Когда приехали полицейские, Анвар не сопротивлялся, лишь шепнул на прощание Светлане: «Я на зону не вернусь, лучше что-то с собой сделаю, чем опять сяду». Женщина позже признавалась, что была очень расстроена таким поступком квартиранта.

- Я же его приютила, кормила, ни копейки денег не брала, а он вот как мне отплатил за мое гостеприимство. Я Анвара видеть больше не хочу, неправильно он сделал, не по-человечески, - заявила в сердцах подруга Масалимова.

На этой кухне муж Светланы застал ее мило беседующей с квартирантом-Масалимовым

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛОНИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА

Около года длилось следствие и судебное разбирательство, и в итоге страшный сон Масалимова стал явью – мужчине снова пришлось вернуться за решетку, где он пробыл 36 лет. В действиях мужчины суд умысла на убийство не нашел, поэтому наказание выносилось по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Несомненно, отягчающим обстоятельством стало то, что Масалимов оказался рецидивистом, а вот смягчающими обстоятельствами стали: слабое здоровье подсудимого, положительные характеристики от соседей, а также «провоцирующее» пьяное поведение потерпевшего, который первым затеял потасовку. В итоге по решению суда знаменитый «расчленитель» вновь отправится в колонию строгого режима на пять лет. При этом в срок отбывания зачтется время, проведенное в следственном изоляторе, а по освобождению Масалимов избежит ограничения свободы.