Первый в России освобожденный пожизненный зэк избивал сожительницу и устроил поножовщину в центре Уфы

Весной «Комсомольская правда-Уфа» разыскала самого знаменитого зека из России, которому удалось выйти на свободу, несмотря на пожизненное заключение.

«Убийца-расчленитель» Анвар Масалимов пробыл за решеткой 36 лет и вышел на свободу с полной уверенностью, что больше никогда не вернется на зону. Мужчина вернулся в родную Уфу и поселился у своей знакомой, но уже через полгода вляпался в неприятную историю, которая едва не обернулась ему новым тюремным сроком.

Во время очередной попойки сожительница Масалимова зарезала чересчур навязчивого ухажера, однако, первым подозреваемым в убийстве стал именно Анвар. Тогда следователи сумели вычислить настоящую убийцу, и Масалимов проходил уже как свидетель, а после суда продолжил жить в той самой квартире. Но долго наслаждаться свободой не удалось: 17 ноября того же года во время очередной пьяной драки Анвар вновь схватился за нож. Как итог, потерпевший в больнице с серьезным ножевым ранением, а сам Масалимов под арестом. И похоже, ближайшие пять лет мужчина проведет там, где и пробыл большую часть своей жизни – в тюрьме.

Мы решили сами наведаться в ту самую злополучную квартиру, где и произошла поножовщина, чтобы узнать – что же там произошло на самом деле.

В этой кухне и проходило застолье, которое закончилось поножовщинойФото: Эльвина АПАРИНА

«Я ЛУЧШЕ ВЗДЕРНУСЬ, ЧЕМ ОПЯТЬ СЯДУ»

Обычная серая пятиэтажка в центре города. Дверь открывает хмурая женщина с перебинтованной головой и перемотанными руками. Несмотря на царящий полумрак в коридоре (в квартире отключен свет за неуплату – ред.), видно, что лицо ее все в синяках, а под глазами красуются здоровенные «фонари».

- Вам чего здесь надо? – неприветливо интересуется хозяйка квартиры, - Я уже все полиции рассказала, уходите.

Узнав, что мы журналисты и просто хотим разобраться в случившемся, Светлана неожиданно сменяет гнев на милость и даже приглашает нас войти. В полутьме спотыкаясь о разбросанные вещи и одуревая от специфического амбре, проходим в зал и присаживаемся на продавленный диван. От предложенной выпивки вежливо отказываемся, так что Светлана залпом выпивает стопку в одиночестве и неожиданно начинает говорить.

- Он же меня защитить хотел, понимаете? Защитить, но перегнул палку. Так нельзя. Теперь опять на зону отправится, туда ему и дорога.

- От кого защитить? – аккуратно пытаемся выяснить мы. – Что произошло в тот вечер?

- Да от мужа моего, от Зубкова, - объясняет женщина. – Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить…

Как рассказала Светлана, в ту субботу она пришла домой вечером после 12-часовой смены на складе. Купила водки, собрала нехитрую закуску. Сидели втроем: Светлана, ее 56-летний сожитель Виталий и сам Масалимов. Когда бутылка опустела, сбегали еще за одной, а потом и еще добавили. Захмелевший супруг женщины лежал в зале, а сама Светлана вместе с Масалимовым мирно разговаривали на кухне. То ли ревность, то ли почудилось что по «синей лавочке», но неожиданно на кухню залетел разъяренный сожитель и начал бить женщину кулаками по голове.

Анвар заступился за Светлану, которую избил муж. На фото ее кровь, которую так и не убрали с той кровавой субботыФото: Эльвина АПАРИНА

- Хорошо он меня тогда приложил. И сотрясение, и зашивать голову пришлось, - сокрушается Светлана. – Сам он в зал убежал, слышу, Анвар оттуда кричит: «Я тебя сейчас прирежу, <…> Ну держись у меня». А потом слышу, муж захрипел. Я скорее в зал, а он лежит в луже крови. Его Анвар ножом кухонным прямо в печень ткнул, а нож потом в окно выкинул. Ну, я закричала, начала стучаться к соседям, а те уже вызвали скорую и полицию.

Анвар пырнул Виталия ножом в зале. Светлана испачкала стены кровью, когда побежала к ним из кухниФото: Эльвина АПАРИНА

К счастью, врачи приехали быстро, и мужчину отвезли в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, но в полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сначала статус подозреваемой получила сама Светлана. Мол, отомстила мужу за побои и порезала его. Однако неожиданно свою вину признал Масалимов, который чистосердечно рассказал, как все было на самом деле, и подтвердил свои показания на очной ставке с хозяйкой квартиры.

- Я его тогда спрашиваю – зачем ты это сделал, зачем за нож схватился? – вздыхает Светлана. – А он мне отвечает: «Света, я на зону больше не отправлюсь. Я лучше что-то с собой сделаю, чем опять сяду».

«КОГДА ВЫПИВАЛ, ПРЕВРАЩАЛСЯ В ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА»

Пользуясь случаем, просим Светлану показать комнату, в которой жил Масалимов. На удивление, небольшая комната оказывается, наверное, самым чистым местом во всей квартире. Потертый, но тщательно выметенный ковер на полу, застиранное постельное белье на продавленном диване, шкаф с аккуратно сложенными вещами, тумба – вот и вся нехитрая обстановка.

- Вот здесь он вещи свои хранил, - показывает Светлана на аккуратно сложенные стопки вещей, - Тут спал, жил почти год. Я же его приютила, кормила, сигареты покупала – ни копейки денег не брала за это, а он вот как мне отплатил за мое гостеприимство. Ничего, я вот ему пакеты сложила, пусть полицейские сами относят ему в изолятор. Я Анвара видеть больше не хочу, неправильно он сделал, не по-человечески.

Комната Анкара - чиста, убрана. В шкафу аккуратно сложены вещиФото: Яна Базекина

Женщина признается, что в принципе, Масалимов был хорошим человеком – но только, когда трезвый. Выпив, он будто превращался в другого человека – злого, агрессивного, мстительного.

- Он подрабатывал на складе цветного металла. Собирал металл по городу и сдавал. Продукты покупал, готовил, помогал убираться, - рассказывает Светлана. – Очень скучал по сыну, ведь тот даже слышать об отце ничего не хочет. Бывает, лежит у себя в комнате и плачет, слезами заливается. Но наладить отношения и поговорить по душам так и не отважился. Вот и замкнулся, угрюмый ходил неделями…

Женщина рассказывает, что уже несколько раз Масалимов, напившись, кидался с кулаками (а бывало, и с ножом) и на нее, и на ее мужа. Три раза Светлана даже писала на Анвара заявление в полицию, но каждый раз забирала заявление, по-человечески жалея квартиранта.

- Помню, он меня ударил, и я ему тогда сказала: еще раз хоть пальцем тронешь, собирай вещи и убирайся отсюда, - вспоминает Светлана. – Он вроде тогда послушался, а в этот раз не сдержался. Я его жалела всегда, но в этот раз не прощу. Он мужа моего чуть на тот свет не отправил, а так нельзя. Нельзя переступать за черту и хвататься за нож. Пусть даже он и хотел меня защитить, но не таким образом.

«СОМНЕВАЮСЬ В ЕГО НЕВИНОВНОСТИ»

Мы решили расспросить Светлану, а что же случилось весной, когда в этой же квартире насмерть зарезали еще одного человека? Женщина поведала, что хоть и виновной была признана сожительница Анвара Роза, но она не верит до конца в ее вину.

- Сами подумайте, как могла женщина с такой силой воткнуть нож в человека, что у того все кишки наружу полезли, - задается вопросом Светлана. – Я сама не видела, как убивали Рому, но первая стала защищать Анвара, убеждала следователя в его невиновности. Тогда я еще не верила: как человек, просидевший 36 лет в тюрьме, может не сдержаться и снова схватиться за нож? А вот сейчас понимаю, что все могло случиться, ведь и на полиграфе какие-то заминки у него были.

Светлана рассказала, что именно тогда и узнала, чем же знаменит Масалимов, за какие страшные преступления был приговорен сначала к расстрелу, а потом и к пожизненному сроку.

- Поначалу была просто в шоке. Знала, что сидел, а за что именно – Анвар никогда и не рассказывал. Но я его потом не осуждала – у каждого человека своя судьба, и раз он вышел – значит, так и должно было быть. Я всегда к нему очень хорошо относилась. Вот, 19 декабря у Анвара день рождения должен был быть – 64 года ему исполняется. Я уже начала готовиться к празднику, хотела его порадовать. Но теперь отмечать именины он будет в тюрьме, а я о нем и слышать ничего больше не хочу.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Задержанный взят под стражу. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Дело в ведомстве комментируют, как обычную бытовуху – 63-летний мужчина напал с ножом на товарище при совместном распитии алкогольных напитков. Напомним, что Анвар Масалимов вышел из «Полярной совы» в 2016 году.

Большую часть жизни он провел за решеткой: 15 лет за первое убийство, 26 за второе. Пожизненное ему дали за жестокую расправу над собутыльником, когда в далеком 1991 году он задушил знакомого, а потом расчленил тело топором.

Поначалу его приговорили к расстрелу, но Масалимов обжаловал приговор, написал прошение о помиловании главе государства. Дальше в России ввели мораторий на смертную казнь, и указом президента казнь заменили на пожизненное заключение. Так душегуб и оказался в «Полярной сове».

Пока он отбывал срок, боролся за свободу: писал жалобы, подавал апелляции и в конце концов добился своего. В 2016 Президиум Вологодского областного суда решил, что Масалимов достаточно времени провел за решеткой.

Опасного убийцу выпустили досрочно — после 25 лет тюрьмы. Именно после этого срока пожизненно заключенные имеют право проситься на свободу.

Впрочем, через год после освобождения Массалимов вновь вернулся за решетку. Его подозревали в очередном преступлении. Но тогда выяснилось, что мужчина ни при чем, а по делу он стал проходить как свидетель.

Теперь же Массалимов рискует стать обвиняемым по очередному уголовному делу.

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