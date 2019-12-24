2019-12-24T15:53:11+03:00
Общество

В Башкирии изучение английского языка выходит на новый уровень

Обучение становится более интерактивным и современным.
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже сейчас 1 500 учеников Башкирии успешно готовят уроки на цифровой платформе Skyeng Education System for School. Это стало возможным благодаря заключению соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между министерством образования республики и ООО «Языковые инновации» (корпоративный бренд Skyeng).

6 ноября на III Уфимском международном салоне образования документ подписали Министр образования и науки Республики БашкортостанХажин Айбулат Вакилович и управляющий директор ООО «Языковые инновации» – Долгов Александр Александрович.

В рамках соглашения компания Skyeng предоставляет школам Башкирии бесплатный доступ к цифровой образовательной среде Skyeng Education System для изучения английского языка. Специалисты компании знакомят преподавателей английского языка с функционалом платформы и осуществляют бесплатное методическое, консультационное и техническое сопровождение учащихся.

Первым результатом реализации соглашения стало подключение к платформе более 100 школ и 150 преподавателей. Обучающиеся выполнили на платформе более 4000 заданий. Переход на цифровой формат образования сделает процесс обучения более интерактивным, вовлекающим и современным. Ученики 5-11 классов смогут получать и выполнять задания основной школьной программы с компьютера или смартфона, вне зависимости от своего местоположения.

Для учителей нововведение станет инструментом для преподавания в современных реалиях, который сэкономит время (благодаря автоматической проверке домашних заданий и базе материалов для подготовки уроков) и позволит повысить качество образования.

- Внедрение цифровой образовательной платформы реализуется в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование». Вовлекая обучающихся в цифровую образовательную среду, мы не только повышаем их уровень знаний английского языка, но и развиваем их цифровые компетенции. Это делает ребят более конкурентоспособными для выхода на рынок труда в будущем, – прокомментировал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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