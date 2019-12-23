«Возвращались после семейного выходного»: в Башкирии погибла мать двоих детей

Страшное ДТП на трассе в Абзелиловском районе Башкирии унесло жизни двух молодых парней и 53-летней матери двоих детей. Еще несколько человек находятся в больнице с различными травмами и переломами, за их жизнь сейчас борются врачи.

Напомним, что все произошло около 7 часов вечера на автодороге Аскарово-Аэропорт. На трассе лоб в лоб столкнулись «Skoda Fabia» и ЗАЗ «Chance». Обе иномарки превратились в груду искореженного металла, три человека, 21-летний водитель ЗАЗ и его 27-летний пассажир, а также 53-летняя пассажирка «Skoda», скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще пять человек – водитель и два пассажира «Шкоды», а также двое пассажиров «ЗАЗ», сейчас находятся в больнице с серьезными травмами и переломами. На месте работали спасатели, дорожные полицейские и следственно-оперативная группа, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, водитель «Шкоды» не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, после чего и произошло столкновение.

От удара обе иномарки превратились в груду искореженного металла

- Мы ехали из Аскарово в Давлетово и своими глазами увидели последствия страшного ДТП. Остановившись, вместе с другими водителями помогали друг другу вытаскивать пострадавших из разбитых машин. Картина была жуткая, не для слабонервных. Дождались приезда ДПС и бригад скорой помощи. Одного пострадавшего на своей машине отвезли в Аскаровскую больницу. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Родственникам погибших глубокие и искренние соболезнования. Будьте аккуратны на дорогах и берегите близких! – рассказывает очевидец аварии Ансар Ягафаров.

«МАМА В КОМЕ, К НЕЙ НИКОГО НЕ ПУСКАЮТ»

Как уже раньше писала «КП-Уфа», в жуткой аварии погибли два молодых парня - 21-летний водитель Айгиз Калимов и 27-летний Ирек Фаизьянов, которые возвращались из Магнитогорска в деревню Давлетово. Еще двое пассажиров «ЗАЗ» - супруги Хайретдиновы - сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Пассажирка "ЗАЗ" находится в коме, ее супруг получил ушибы и переломы

- Особенно пострадала мама, она сейчас находится в коме в реанимации, к ней никого не пускают, - едва не плачет дочь 44-летней Гульсины Хайретдиновой - У мамы и папы есть еще одна дочка, ей недавно только четыре года исполнилось, сейчас я за ней приглядываю. Перед новым годом и такое несчастье свалилась. Верим, что все обойдется, и мама обязательно поправится!

«ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА МУЖУ И ДЕТЯМ»

Страшная авария унесла жизнь еще одной пассажирки «Шкоды» - 53-летней жительницы села Аскарово Альмиры Каримовой. В тот роковой вечер она вместе с мужем и детьми, 19-летним сыном и 14-летней дочерью, возвращалась из Магнитогорска, куда они ездили провести совместный выходной.

- Альмира долгое время работала в районном отделе статистики. Всю свою жизнь посвятила семье, мужу и детям. У них сын три недели назад вернулся из армии, вот они всей семьей и поехали отдохнуть – в кино сходить, на аттракционы, в кафе. Домой поехали – и тут такое, - рассказывает знакомая погибшей Марзия Г. – Альмира умерла сразу, а муж и двое детей с переломами разной тяжести в больнице, раны серьёзные. Альмира очень порядочной, умной была, вообще семья отличная. Муж её только в одной организации работал - энергетик в районной подстанции. Вот премию дали ему ко дню энергетика, решили детей порадовать, а получилось горе.

По предварительным данным, водитель "Шкоды" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Альмиру похоронили сегодня, 23 декабря, в родном селе. Многочисленные друзья, коллеги и соседи с теплом и грустью вспоминают женщину.

- Такая душевная, жизнерадостная женщина ушла из жизни. Мои соболезнования родным и близким. Они тоже были нашими соседями. Очень хорошие люди, - скорбит Линиза У.

- Пусть душа Альмиры будет в раю, она очень светлой, красивой, доброй была в жизни. Ее близким – скорейшего выздоровления, - пишет Марзия Г.

- Очень веселая и добродушная женщина была, очень жаль, что так глупо все получилось. Соблезнования родным и близким, - сокрушается Лейсан А.

«КП-Уфа» приносит близким погибших искренние соболезнования, а всем пострадавшим желает скорейшего выздоровления.