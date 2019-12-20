Уфимские гаишники спасли жизнь двухлетнему ребенку

Накануне в министерство внутренних дел по Башкирии поступило сообщение со словами благодарности на действия инспекторов ДПС. Письмо написала мать двухлетнего ребенка, жизнь которого удалось спасти благодаря неравнодушию и оперативной работе сотрудников ГИБДД.

История произошла еще в первых числах декабря, но узнали о ней совсем недавно. Если б не благодарственное письмо, может, и не узнали бы, ведь сами полицейские решили не хвастаться коллегам и не стали им об этом рассказывать.

В тот день старший лейтенант полиции Тагир Газизуллин и лейтенант полиции Вячеслав Буравлев заступил на службу на примыкании Демского путепровода к трассе Уфа-Оренбург.

Около половины одиннадцатого к их патрульному автомобилю в слезах подбежала обеспокоенная женщина. Уфимка просила помочь ее сыну – двухлетнему малышу требовалась срочная медицинская помощь. Со слов матери, у ребенка развивалась одышка, связанная с приступом бронхита вследствие аллергии.

Инспекторы ДПС не остались в сторону и приняли решение отвезти маму с ребенком в больницу скорой медицинской помощи.

- С включенными специальными сигналами на патрульном автомобиле они через несколько минут были у приемного покоя. Малышу врачи оказали своевременную медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Себя героями дорожные полицейские не считают. Уверены – на их месте так поступил бы каждый.

Напомним, что это второй случай за год, когда сотрудники ГИБДД становятся героями добрых историй. 19 июля на той же трассе отличились капитан полиции Айрат Батыршин и старший лейтенант полиции Игорь Фатун. В этот день на трассе Уфа-Оренбург полным ходом шел ремонт дороги, собралась огромная пробка. Внимание инспекторов привлекла движущаяся по встречной полосе «Тойота Королла». Когда автомобиль остановили, водитель объяснил полицейским, что в салоне находится жена, у которой начались схватки. Инспекторы ДПС решили сопроводить автомобиль с применением спецсигналов до участка, где дорога была свободна. После чего они самостоятельно уехали до больницы. У счастливой пары родилась девочка.