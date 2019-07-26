Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли беременной женщине доехать до роддома

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-26T14:42:15+03:00

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Жизнеутверждающая история произошла утром 19 июля. Сотрудники ГИБДД капитан Айрат Батыршин и старший лейтенант Игорь Фатун несли службу на 43 километре автодороги Уфа-Оренбург. В этот момент на трассе велись дорожные работы, из-за чего автомобильный поток был замедлен. Однако на горизонте дорожные полицейские заметили, что по встречке несется Тойота Королла. Разумеется, легковушка была остановлена.

Водитель объяснил сотрудникам, что в салоне находится его жена, которая вот-вот должна родить, у неё уже начались схватки. Инспекторы ДПС решили сопроводить семью с мигалкой до участка, где дорога была свободна. Потом будущий отец самостоятельно доехал до роддома.

Буквально через день в соцсетях близкие семьи рассказали о поступке сотрудников. Они поблагодарили инспекторов и добавили, что в тот день у молодой мамы родилась девочка. Спустя неделю после того, как случай стал достоянием общественности, героев удалось найти.

ИСТОЧНИК KP.RU